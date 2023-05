Dois homens são presos após roubo a ‘lava-rápido’, em Arapongas

Da Redação

Um dos veículos foi recuperado

Dois homens foram presos no início da noite desta quarta-feira, 24, e Arapongas, em ação conjunta da Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal (GM), após roubo registrado em um lava-rápido localizado no Jardim Panorama. Três homens armados invadiram o local, renderam os funcionários e levaram dois veículos de clientes e celulares das vítimas. Um dos veículos foi recuperado.

Segundo o boletim de ocorrências, uma equipe da PM foi acionada para atender a um roubo de veículos e celulares que estava ocorrendo na Rua Irerê. Ao chegar no local, os bandidos já tinham fugido. Em contato com o proprietário do estabelecimento, ele relatou que três homens armados entraram no local e levaram os funcionários do estabelecimento para o banheiro. Eles ficaram o tempo todo ameaçando com uma arma, dizendo que queriam levar apenas os veículos Honda e o Jeep.

O bandido fez com que o proprietário do local retirasse o veículo Honda da rampa de lavagem e outro ladrão pegou o veículo Jeep. Em seguida, os celulares das vítimas foram roubados e os bandidos fugiram.

Ao analisar as imagens das câmeras de segurança do local, foi possível ver que um dos bandidos chega a pé, enquanto que os outros dois chegam em uma motocicleta Twister.

Depois de saber as características dos bandidos e dos veículos levados, os policiais iniciaram patrulhamento em direção à Rua Tangará, onde foi localizado o veículo Jeep. O motorista recebeu voz de abordagem e saiu do veículo, relatando aos policiais que recebeu uma proposta de um valor de R$ 3 mil reais para dirigir e, ao final da ação, recebeu a ordem de pegar o veículo e ir para Astorga e esconder o carro.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão pelo crime de roubo e encaminhado à delegacia de polícia.

Em ação conjunta, a GM realizou patrulhamento na região do Jardim Colúmbia, onde vive um dos suspeitos que foi reconhecido no roubo por uma das vítimas, através de foto. Visto saindo de uma residência, ele foi abordado e negou participação. Porém, a moto utilizada no crime já foi vista com ele em datas anteriores e a casa de onde ele saiu, seria a casa do ladrão preso pela PM, dirigindo um dos carros do roubo. Diante dos fatos, foi encaminhado à delegacia.

