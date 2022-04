Dois homens morrem em confronto armado com a PM, em Arapongas

Da Redação

Dois homens morreram em um confronto armado com policiais militares, em Arapongas, na região norte do Paraná, durante a tarde deste sábado (9), de acordo com a Polícia Militar (PM).

A polícia disse que o confronto aconteceu na PR 444, quando a equipe da Rotam tentou abordar um veículo suspeito. A princípio os homens teriam fugido com o carro, quando em um determinado momento desceram do veículo e atiraram contra a equipe policial.

Os policiais revidaram os tiros e um suspeito foi baleado próximo ao carro e não resistiu. O outro homem fugiu para uma mata, a polícia foi atrás do bandido e começaram a trocar tiros. O homem foi baleado e também morreu no local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML), foram chamados até o local. Ainda segundo a PM, nenhum policial se feriu.