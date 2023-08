Dois carros são furtados durante a 7° Festa do Ovo e do Abacate

Com apenas uma hora de diferença entre os crimes, dois carros foram furtados durante a comemoração da 7º Festa do Ovo e do Abacate, em Arapongas, no Norte do Paraná. Ambas as ocorrências foram atendidas pela Polícia Militar (PM), na Colônia Esperança.

O primeiro furto aconteceu por volta das 16h27. A proprietária de um veículo Volkswagen Gol acionou as autoridades e relatou que havia deixado seu carro estacionado em uma estrada rural e, quando voltou para buscá-lo depois de aproveitar a festa, não o encontrou.

O Gol havia sido deixado trancado, mas de acordo com a vítima, não possui alarme.

A segunda ocorrência foi registrada por volta das 17h42. Dessa vez um homem, dono de um GM Monza, foi vítima de criminosos. Ele relatou que estacionou o veículo por volta das 14h30 nas proximidades da igreja e, quando voltou cerca de três horas depois, o carro havia sido furtado.

O veículo de cor vermelha possui quatro adesivos na parte traseira, do lado direito: um homem, uma mulher, um cachorrinho e uma gaiola. O proprietário relatou ainda que os pneus estão novos.

