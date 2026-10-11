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JARDIM SAN RAFAEL

Documento no lixo pode identificar autor de descarte ilegal em Arapongas

Equipe ambiental da Guarda Municipal chegou ao San Rafael V após denúncia anônima e recolheu pistas em meio aos resíduos

Escrito por Da Redação
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Documento no lixo pode identificar autor de descarte ilegal em Arapongas
Autor Lixo foi descartado irregularmente em Arapongas - Foto: Divulgação

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas encontrou uma pista importante que deve levar à identificação do responsável por jogar lixo a céu aberto no Jardim San Rafael V. A descoberta ocorreu no final da tarde de sábado (10), na Rua Maçarico do Pantanal.

-LEIA MAIS: Turma do Pagode e Marcos & Belutti voltam a lotar Expoara no 2º dia da ExpoArapongas

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Agentes do Grupamento de Defesa Ambiental foram ao endereço para verificar uma denúncia anônima sobre o despejo irregular de materiais na região. Ao chegarem ao local, os guardas confirmaram o descarte ilegal e passaram a inspecionar os resíduos.

No meio do entulho, a equipe encontrou documentos que apontam o provável dono dos materiais. Todos os dados foram anotados e farão parte de um relatório que será repassado aos órgãos competentes.

O objetivo da ação é usar as provas recolhidas no local para localizar o infrator, garantindo que ele seja multado e responsabilizado legalmente pelo dano ambiental causado.

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ARAPONGAS descarte ilegal GUARDA MUNICIPAL jardim san rafael Meio Ambiente Multas responsabilidade ambiental
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