Divulgada identificação de homem atropelado por carro na BR-369

Foi identificado como Adenilson da silva, de 41 anos, o pedestre que morreu atropelado na noite de terça-feira (25), na BR-369, na região do Parque Industrial de Arapongas, norte do Paraná, em Arapongas. O homem foi atingido por dois veículos e morreu na hora. Adenilson era morador do Jardim Padre Ângelo, em Rolândia.

De acordo com testemunhas, a vítima teria tentado atravessar a rodovia quando foi atingido por um veículo, que seguia sentido Londrina. O pedestre foi arremessado e caiu do outro lado da pista, onde foi novamente atropelado por outro carro.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram ao local, mas os socorristas apenas confirmaram o óbito.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e apura as causas. O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi acionado.

