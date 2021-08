Da Redação

Distrito de Aricanduva ganhará Subprefeitura

Em breve, os moradores do distrito de Aricanduva passarão a contar com os serviços públicos da subprefeitura de Arapongas. O local tem o objetivo de facilitar o acesso da comunidade a todos os serviços da administração municipal, tais como IPTU, cadastros imobiliários, expedição de alvarás, entre outros. Os serviços facilitarão também o acesso dos moradores da Colônia Esperança, Assentamento Dorcelina Folador e regiões rurais adjacentes.

A subprefeitura de Aricanduva vai estar sob a coordenação do gerente distrital, Lita Evangelista. Ele dará continuidade aos serviços anteriormente prestados pelo servidor municipal Vanderlei Fornasieri, que faleceu em decorrência da Covid-19 no começo do mês passado. “Vamos dar continuidade ao excelente trabalho que o Fornasieri fez por Aricanduva. Ele é alguém que sempre será lembrado por esta comunidade. Estamos entusiasmados com a oportunidade. Vamos continuar levantando todas as demandas da população e cooperar para que tudo seja atendido de maneira prática e eficaz. Estaremos seguindo o trabalho expressivo, indo ao encontro das reais necessidades da comunidade”, disse Lita.

Nesta sexta-feira (6), uma reunião foi realizada junto aos representantes do distrito para uma apresentação formal do projeto.

A sub prefeitura será sediada na Avenida Guarani, nº 787 - próximo ao Módulo Policial.