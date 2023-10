Discussão motivada por som alto acaba com agressão em Arapongas

Uma discussão por conta de um som alto acabou em agressões físicas na noite desta quinta-feira (12) em Arapongas, no norte do Paraná. Um homem chegou a ficar com lesões na cabeça após ser agredido com socos e chutes durante a discussão. A confusão aconteceu na rua Mergulhão Caçador, no Jardim Mônaco.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que foi juntamente com a esposa, por volta das 22h, até a casa de uma vizinha e pediram que ela abaixasse o som que estava alto. No entanto, a vizinha não concordou em abaixar o volume e uma discussão foi iniciada.

Nesse momento, populares que estavam próximos do local, também se envolveram na confusão e agrediram o homem com socos e chutes. Conforme os policiais, a vítima afirmou que a agressão foi realizada por cerca de três homens que estavam no local, porém, os mesmos teriam fugido antes que os PMs chegassem.

Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), nem mesmo a vizinha que estava com o som alto permaneceu no local até a chegada dos agentes. O Samu foi acionado e prestou atendimento na vítima.

