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Discussão entre mãe e filho mobiliza a PM no bairro Araponguinha em Arapongas

O caso foi registrado após moradores da região ouvirem a briga e acionarem o socorro por suspeita de violência doméstica.

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 11:28:02 Editado em 04.07.2026, 11:27:15
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Discussão entre mãe e filho mobiliza a PM no bairro Araponguinha em Arapongas
Autor Foto: Arquivo TN

Uma discussão entre mãe e filho mobilizou equipes da Polícia Militar no final da noite de sexta-feira, na Rua Cambaxirra, localizada no bairro Araponguinha, em Arapongas. O caso foi registrado após moradores da região ouvirem a briga e acionarem o socorro por suspeita de violência doméstica.

- LEIA MAIS: Mãe faz ameaças contra a própria filha após jovem decidir morar com a tia em Sabáudia

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Ao chegarem ao endereço, os policiais conversaram com a moradora do imóvel. Ela relatou que o filho, que faz uso frequente de bebidas alcoólicas, chegou à residência com comportamento bastante alterado e passou a proferir ofensas verbais contra ela.

Apesar do susto e da gravidade da situação, a mulher decidiu não dar andamento aos procedimentos criminais contra o filho, explicando que a equipe policial havia sido chamada por vizinhos e não por ela. Os envolvidos foram orientados pelos policiais, e a ocorrência foi registrada para fins de controle e histórico da situação familiar.

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álcool e comportamento ARAPONGAS conflito familiar histórico familiar POLICIA MILITAR violência domestica
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