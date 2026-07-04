Discussão entre mãe e filho mobiliza a PM no bairro Araponguinha em Arapongas

O caso foi registrado após moradores da região ouvirem a briga e acionarem o socorro por suspeita de violência doméstica.

Uma discussão entre mãe e filho mobilizou equipes da Polícia Militar no final da noite de sexta-feira, na Rua Cambaxirra, localizada no bairro Araponguinha, em Arapongas. O caso foi registrado após moradores da região ouvirem a briga e acionarem o socorro por suspeita de violência doméstica.

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Ao chegarem ao endereço, os policiais conversaram com a moradora do imóvel. Ela relatou que o filho, que faz uso frequente de bebidas alcoólicas, chegou à residência com comportamento bastante alterado e passou a proferir ofensas verbais contra ela.

Apesar do susto e da gravidade da situação, a mulher decidiu não dar andamento aos procedimentos criminais contra o filho, explicando que a equipe policial havia sido chamada por vizinhos e não por ela. Os envolvidos foram orientados pelos policiais, e a ocorrência foi registrada para fins de controle e histórico da situação familiar.