Discussão entre irmãos mobiliza Polícia Militar em Arapongas
Um dos envolvidos relatou que o irmão estava alterado; ocorrência foi registrada na tarde de sábado (31)
Uma discussão entre irmãos mobilizou a Polícia Militar na tarde de sábado (31), na Rua Caminheiro Ocre, no bairro Casa Grande, em Arapongas. A equipe foi acionada para verificar uma possível confusão generalizada, mas não encontrou tumulto ao chegar.
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Os policiais localizaram um dos envolvidos. Ele relatou que havia discutido com o irmão, que, segundo sua versão, estava bastante alterado e agitado. O desentendimento teria relação com a namorada do irmão.
Conforme o relato registrado pela PM, o irmão pegou uma faca durante a discussão. Não houve relato de ameaça ou tentativa de ferimento com o objeto.
O outro envolvido já havia deixado o endereço quando a equipe chegou. Os policiais colheram as informações e registraram a ocorrência.