Discussão entre ex-namorados acaba em prisão por tráfico em Arapongas

Da Redação

Toda a droga estava no quarto do rapaz, que foi preso

Um rapaz, que mora na região do Campinho em Arapongas, chamou a Polícia Militar (PM) na madrugada desta quarta-feira (29), e relatou que teve uma discussão com a ex-namorada no período da manhã de terça-feira (28) e que a jovem ficou em frente a casa dele o dia todo.

De acordo com o jovem, eles já estão separados há alguns meses e a moça insistia em falar com ele. Na terça ficou a manhã, tarde e noite na frente da residência perturbando ele, como já era madrugada, então resolveu chamar a PM.

Porém, o que o rapaz não esperava, era que a ex-namorada iria fazer uma denúncia. Quando a equipe chegou, a moça disse que havia discutido com o homem e que só queria conversar.

A moça ao saber que o ex ligou para a PM, contou que ele seria traficante e que teria drogas na casa. Durante buscas, no quarto do rapaz, os policiais encontraram quatro 'balas', droga sintética ecstasy, além de quatro porções de maconha, já embaladas e prontas para a venda. Todo o entorpecente pesou 159,5 gramas.

Diante do flagrante, o ex-namorado foi preso por tráfico de drogas e levado para a 22ª Subdivisão Policial de Arapongas.

