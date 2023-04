Diretor de colégio de Arapongas morre vítima de acidente na PR-170

Da Redação

Douglas Tavares

Foi identificada a vítima do acidente registrado madrugada desta sexta-feira (28) no Contorno Norte de Apucarana. Trata-se do professor de educação física de Arapongas Douglas Ercolin Tavares, 38 anos. Ele era o condutor do Peugeot 307 que perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore na PR-170.

Além de professor da disciplina de educação física, Douglas era diretor do Colégio Estadual Ivanilde Noronham localizada na Vila Aparecida, em Arapongas. A notícia da morte do professor deixou a comunidade em choque. Segundo o vice-diretor da instituição, Vagner Chireia, a escola foi comunicada na manhã desta sexta-feira sobre a identificação. "Estamos em choque com a notícia e nos preparando para falar com os alunos", comenta.

A APP Sindicato de Arapongas divulgou uma nota de pesar pela morte do professor. Ainda não há informações a respeito do velório e do sepultamento.

O ACIDENTE

O acidente que matou o professor aconteceu por volta das 2 horas na PR-170, trecho próximo ao pesqueiro Vitória, em Apucarana. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), por volta das 2h, o condutor do Peugeot 307, perdeu o controle da direção, bateu conta uma árvore às margens da rodovia e capotou.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Samu, quando a avançada chegou no local do acidente a vítima havia sido retirada pelo corpo de bombeiros de dentro do veículo, porém com a gravidade dos ferimentos o motorista já estava em óbito.

