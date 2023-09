Diretor clínico do Honpar, médico Rogério Teruya morre aos 44 anos

Morreu na manhã desta quarta-feira (27) o diretor clínico do Hospital Norte do Paraná (Honpar), de Arapongas, o médico-cirurgião cardíaco e cardiovascular, Rogério Toshio Teruya, aos 44 anos. Ele estava internado no Hospital Evangélico, de Londrina, cidade onde morava.

O médico teria sofrido um infarto, segundo as primeiras informações. O Honpar divulgou nota lamentando a perda. "Rogério Toshio Teruya era uma figura respeitada e dedicada em nossa instituição e na comunidade médica em geral. Sua trajetória acadêmica e profissional é um testemunho de sua paixão pela medicina e seu compromisso inabalável com o bem-estar dos pacientes", diz a nota.

Graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) em 2003, Rogério Toshio Teruya atuou como médico cirurgião cardiovascular em várias instituições.

"Neste momento de luto e tristeza, unimo-nos em solidariedade à família, compartilhando a dor dessa perda irreparável. Expressamos nossa gratidão pelo tempo que ele dedicou ao Honpar e pelo seu profissionalismo exemplar, que deixou uma marca indelével em todos aqueles com quem trabalhou. As contribuições do Dr. Rogério Toshio Teruya para a medicina e para a comunidade médica serão lembradas com respeito e admiração. Seu legado perdurará como um exemplo de dedicação, competência e compaixão. Estamos solidários a todos que o amavam, que encontrem conforto nas lembranças preciosas e no legado notável deixado por ele", completa o Honpar na nota.

