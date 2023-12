Diocese anuncia instalação de mosteiro na Colônia Esperança

O bispo diocesano de Apucarana (PR), Dom Carlos José de Oliveira, anunciou nesta sexta-feira (21) a instalação do Mosteiro do Sagrado Coração de Jesus, que será localizado no antigo convento da Colônia Esperança, em Arapongas (PR).



O mosteiro será ocupado pelas Irmãs de Vida Contemplativa das Servas da Palavra. São oito religiosas contemplativas e missionárias que vão viver no local.

Segundo Dom Carlos, a congregação das irmãs vem para auxiliar os trabalhos de evangelização na Diocese de Apucarana.

“O carisma da Congregação não permite a saída delas do espaço do convento, mas elas podem receber pessoas e grupos para retiros durante a semana e nos finais de semana. Grande auxílio para todos nós”, disse em nota.

Dom Carlos também celebrou a conquista e lembrou que a diocese está prestes a completar seis décadas de sua criação.

“Esse sem dúvida, é o grande presente de Natal a nossa diocese, às vésperas de seus 60 anos de criação. Assim preservamos aquele espaço tão precioso da Colônia Esperança”, diz.

O mosteiro será inaugurado no dia 2 de fevereiro, com realização da Festa da Apresentação do Senhor e dia da Vida Consagrada. A cerimônia religiosa está marcada para as 15h, com acolhida e bênção das irmãs.

“Assim, na alegria do Natal acolhamos este dom que Deus nos oferece. Unamo-nos na alegria deste dom magnífico do Senhor a nossa amada diocese”, finaliza Dom Carlos José.

