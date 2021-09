Da Redação

A Guarda Municipal de Arapongas (GMA), a Secretaria Municipal de Segurança Pública e trânsito (Sestran) e o CIRETRAN, realizaram na manhã desta quinta-feira (16), uma ação em homenagem ao dia Nacional do Caminhoneiro.

A Guarda Municipal Michele Regina Zanin, falou sobre a importância de valorizar e homenagear os caminhoneiros, pelo trabalho realizado no Brasil. Uma 'doce' lembrança foi entregue aos motoristas, um kit com balas e bombons. “Uma lei federal instituiu como hoje 16 de setembro, o dia nacional do caminhoneiro, estamos fazendo essa ação com intuito de homenagear esses profissionais que são tão importantes para toda a nossa nação. Considerando que são profissionais que estão diariamente no trânsito arriscando suas vidas, e que precisam estar sempre prestando atenção aos cuidados e as leis de trânsito, então decidimos prestar essa singela homenagem a estes profissionais”, disse a GM Michele.

De acordo com Paulo Argarti, secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, a partir de sábado (18/09) até dia (25/09) acontece a semana do trânsito.



“No sábado (25), no dia nacional do trânsito teremos uma ação voltada para os ciclistas, vamos montar na frente da Colônia Esperança uma tenda para entregar kits para os ciclistas”, finaliza Argati.

Estavam presentes na ação além dos GM´s o Secretário de Segurança e Trânsito Paulo Sérgio Argarti e o chefe do CIRETRAN Laércio Scarpeta.



Dia Nacional do Caminhoneiro: GM de Arapongas realiza ação