Dia do Trabalhador: veja o que abre e o que fecha em Arapongas neste feriado

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O feriado do Dia do Trabalhador, comemorado nesta sexta-feira (1º), promoverá mudanças no funcionamento de órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e serviços estaduais em Arapongas. Enquanto serviços administrativos e o comércio convencional suspendem as atividades, setores essenciais de saúde e segurança pública manterão plantões para atender a população.

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Comércio

O comércio de Arapongas fecha nesta sexta-feira (1º), mas funciona no sábado (02), das 9 às 18 horas;

Supermercados

Os supermercados também funcionam neste feriado, alguns em horário normal e outros em horário reduzido;

Bancos

Os bancos não funcionam nesta sexta-feira (1º), retomando os atendimentos apenas na segunda-feira (04);

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Prefeitura Municipal

A Prefeitura Municipal de Apucarana ficará fechada de sexta-feira (1º) a domingo (03) e reabre na segunda-feira (04);

Educação

As escolas municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) não funcionarão no Dia do Trabalhador, retornando na segunda-feira (04);

Saúde

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) funciona normalmente, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo telefone 192;

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As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) vão fechar de sexta-feira (1º) a domingo (03), reabrindo na segunda-feira (04).

Fórum Eleitoral

O Fórum Eleitoral do município vai funcionar em regime de plantão nesta sexta-feira (1º), no sábado (2) e no domingo (3), das 9h às 17h.

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Órgãos estaduais

COLÉGIOS ESTADUAIS E SEED – Não haverá aula nos colégios estaduais na sexta-feira (1º). As atividades voltam ao normal na próxima segunda-feira (4);

COHAPAR – A sede e os escritórios regionais da Cohapar estarão fechados na sexta-feira. Serviços de emissão de 2ª via de faturas, cadastro em projetos habitacionais, consulta a empreendimentos por município e pedidos de emissão de escritura continuam disponíveis no site www.cohapar.pr.gov.br. Os atendimentos presenciais retornam na segunda-feira;

COPEL – Os locais de atendimento presencial estarão fechados de sexta-feira a domingo. No entanto, é possível acessar serviços diversos pelo atendimento online: por meio do aplicativo da Copel; agência virtual; telefone (0800 51 00 116) e WhatsApp (41 3013-8973);

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DETRAN – As centrais de atendimento do Detran estarão fechadas no feriado, com reabertura em horário normal (8h às 17h) na segunda-feira;

HOSPITAIS PÚBLICOS – Funcionamento normal;

HEMEPAR – Todas as unidades estarão fechadas na sexta-feira. No sábado, funcionarão as unidades de Curitiba, Cascavel, Maringá e Londrina, em horário normal, além de Foz do Iguaçu, que terá atendimento das 7h30 às 12h. As outras unidades da Rede Hemepar estarão fechadas sexta e sábado;

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POLÍCIA CIVIL – As Centrais de Flagrante atuarão em plantão ininterrupto. As demais delegacias funcionarão em esquema de sobreaviso e plantão de acordo com a demanda de cada comarca;

POUPATEMPO PARANÁ – As unidades do Poupatempo Paraná estarão fechadas na sexta-feira, retomando as atividades na segunda-feira;

PROCON – O Procon-PR não terá expediente ao público durante o feriado, mas os consumidores podem acessar os serviços de maneira virtual, pelo site do Procon-PR e na plataforma consumidor.gov.br;

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RECEITA ESTADUAL – As delegacias e agências da Receita Estadual estarão fechadas na sexta-feira. Também não haverá atendimento por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC);

SANEPAR – Todas as Centrais de Atendimento estarão fechadas na sexta-feira, mas serviços emergenciais como religação de água, consertos de vazamentos de água e esgoto e verificação de falta d’água seguirão em funcionamento.