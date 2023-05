Dia do Desafio movimenta servidores no Paço Municipal, em Arapongas

O momento contou com a participação do vereador e professor de Educação Física, Levi Xavier

Buscando incentivar a prática esportiva, a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, aderiu nesta quarta-feira (31) ao Dia do Desafio. A proposta consiste em que as pessoas interrompam seus afazeres diários e pratiquem, durante 15 minutos consecutivos, qualquer tipo de atividade física.

A iniciativa foi realizada em parceria com Sesc Paraná. Logo pela manhã, os servidores municipais participaram de um alongamento e uma dinâmica esportiva no Paço Municipal, ministrados pelos profissionais do Sesc Senac. O momento contou com a participação do vereador e professor de Educação Física, Levi Xavier.

Na abertura, o secretário do Esporte, Altair Sartori, falou um pouco sobre a iniciativa. "É bacana ver o envolvimento das pessoas. São 15 minutinhos, mas que podem despertar o gosto pela prática de alguma atividade física. Começando com pouco, podemos ir mais longe. Sempre participamos desta mobilização que busca atrair cada vez mais adeptos", destacou Sartori.

Demais setores da Prefeitura de Arapongas, como escolas municipais, colégios estaduais, escolinhas vinculadas à Secretaria de Esporte, entre outros, também participaram da mobilização.

