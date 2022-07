Dia D: mutirão aplica 1.106 doses de imunizantes em Arapongas

Da Redação

A ação segue com a proposta devido ao baixo índice na cobertura dos imunizantes já elencados

No último sábado (23), Arapongas participou do Dia D de vacinação para atualização da carteirinha da população em geral nas estratégias de rotina ou nas campanhas vigentes do Ministério da Saúde. A ação ocorreu em todo o Paraná.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Arapongas aplicou 1.106 doses das vacinas. Sendo 455 doses da vacina contra a gripe (Influenza), 421 contra a Covid-19 e 230 das vacinas de rotina - sarampo, BCG, Febre Amarela, Hepatite A e Hepatite B, Meningocócica, Pentavalente, Pneumocóccica, Poliomielite, Rotavírus Humano e Tríplice Viral.

“O intuito é o de atingir o maior número de pessoas, garantindo a imunização de várias faixas etárias, entre os mais variados imunizantes”, falou Paludetto Jr.



GRUPOS

Vacina Covid-19: imunossuprimidos acima dos 18 anos (4ª dose); todos os profissionais da saúde (4ª dose); adolescentes de 12 a 17 (3ª dose); população em geral 18 a 49 anos (3ª dose); público infantil – de 5 a 11 anos (1ª e 2ª dose); população com 40 anos ou mais (4ª dose). O intervalo entre as aplicações deve respeitar o período referente de cada vacina. Tal informação encontra-se na carteira de vacinação;

Vacina contra Influenza: População em geral;

Demais vacinas: População em geral.





LOCAIS

Covid-19 - Horário: 14h às 20h

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Palmares (Rua Tanatau, Nº 520);

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Petrópolis (Rua Pato Mergulhador nº 280);

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Flamingos (Rua Iratauá esquina com Albatroz Real);

-Aos sábados e domingos: Laboratório Municipal de Análises Clínicas (Rua Atingau, ao lado da UPA 24Horas).





Imunizantes contra a Influenza, Sarampo e as vacinas de rotina - manhã, tarde e noite até às 20h

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Palmares (Rua Tanatau, Nº 520);

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Petrópolis (Rua Pato Mergulhador nº 280)

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Flamingos (Rua Iratauá esquina com Albatroz Real)

Outras Unidades de Saúde que possuem salas de vacina também realizarão a vacina contra a Influenza, semdo:



- Jaime de Lima (Rua Juriti, 1.177);

- UBS Araucária (Rua Sairá Dourada n° 390, esquina Alma de Gato);

- UBS Aricanduva (Rua Caiapó S/N);

- UBS Bandeirantes (Rua Mergulhador, nº 690);

- UBS CAIC (Rua Codornix, nº 153);

- UBS Centauro (Rua Mutum Poranga, nº189);

- UBS Tropical (Rua Dançarino, esquina com Olho de Fogo S/N);

- UBS Araucária (Rua Sairá Dourada n° 390, esquina Alma de Gato - Conj. Araucária l).





DOCUMENTAÇÃO

- Carteira de vacinação

- Cartão SUS

- Documento pessoal (CPF).





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

