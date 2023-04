Dia D da vacinação: Arapongas aplica 1.370 doses; confira o calendário

Da Redação

Dia D aconteceu no sábado (17), em todo o Paraná

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, aderiu no último sábado (15) ao Dia D de vacinação - com o objetivo de atualizar a caderneta das vacinas de rotina e das campanhas vigentes contra a Influenza e a Covid-19. Conforme informações da Secretaria de Saúde, foram aplicadas 1.370 doses; entre todas as vacinas disponibilizadas.

As ações foram realizadas em oito locais: 18h Flamingos, 18h Palmares, 18h Petrópolis, Bebê Clínica, Jaime de Lima, UBS Aricanduva, Cisam e UBS Tropical, das 09h às 16h. Foram atendidos: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); idosos com 60 anos ou mais e gestantes e puérperas – recebendo doses da vacina contra a gripe (Influenza).

Pessoas com 50 anos ou mais; Imunocomprometidos a partir de 12 anos; gestantes e puérperas; trabalhadores de saúde; comorbidades a partir de 12 anos – grupos vacinados contra a Covid-19 (Bivalente ou Monovalente). Já a campanha de Multivacinação atendeu todas as idades.

“Nossas equipes atenderam prontamente a população. Foi um mutirão para atender o maior número de pessoas. Tivemos uma adesão considerável, mas podemos ampliar ainda mais. Chegando em toda a população”, falou o secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr.

Agenda e ampliação de grupos

A Prefeitura de Arapongas informou o calendário de vacinação no decorrer na semana (de segunda a sexta-feira). Lembrando que as campanhas de vacinação contra a Influenza (gripe) e também a Bivalente contra a Covid-19 acontecem de maneira simultânea.

Vacinação contra a gripe. Grupos: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); idosos com 60 anos ou mais e gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde; profissionais de segurança; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis; pessoas com deficiência permanente; população privada de liberdade; caminhoneiros, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas).

LOCAIS

- 18h Petrópolis (Rua Pato Mergulhador nº 280)

- 18h Flamingos (Rua Iratauá esquina com Albatroz Real)

- 18h Palmares (Rua Tanatau, Nº 520)

- Bebê clínica (Rua Perdizes, nº 1420 – centro)

- Jaime de Lima (Rua Juriti, 1.177)

- UBS Tropical (Rua Dançarino, esquina com Olho de Fogo S/N)

- UBS Bandeirantes (Rua Mergulhador, nº 690)

- UBS Centauro (Rua Mutum Poranga, nº189)

- UBS Caic (Rua Codornix, nº 153)

- UBS Aricanduva (R. Caiapó – Aricanduva)

UBS Primavera (R. Vanaquia, 251 - Jardim Primavera)

DOCUMENTAÇÃO

Para receber a vacina contra a influenza é preciso apresentar: Cartão SUS, documentos pessoais (CPF e RG) e carteirinha de vacina.

Vacinação contra a Covid-19. Grupos: (pessoas com 40 anos ou mais; Imunocomprometidos a partir de 12 anos; gestantes e puérperas; trabalhadores de saúde e comorbidades a partir de 12 anos). Importante ter recebido a última dose há quatro meses.

