Dia chuvoso: segunda-feira será de tempo instável em Arapongas

Existe 98% de possibilidade de ocorrência de chuva em Arapongas

A semana começou com tempo instável em vários setores do Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), existe a possibilidade de ocorrência de chuva nos nas regiões Norte e Noroeste.

Em Arapongas, por exemplo, é possível que ocorram pancadas ainda no período da manhã. Segundo o Simepar, há uma precipitação de 5.0 mm para o município.

O instituto meteorológico também informa a existência de nuvens baixas ou nevoeiros nas cidades dos Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e litoral. Ao longo do dia, há possibilidade de chuva fraca nessas regiões.

Ainda conforme o Simepar, a segunda-feira é de temperaturas amenas, mas sem indicativo de geadas. À tarde, esquenta um pouco mais perto da fronteira com o Paraguai e divisa com o Mato Grosso do Sul.

A Cidade dos Pássaros, ao amanhecer, registrou mínima de 12ºC. Durante a tarde, os termômetros devem chegar aos 22ºC.



Previsão da semana

Na terça-feira (21), o sol já volta a aparecer em Apucarana. As temperaturas esperadas para este dia são 15ºC para mínima, e 26ºC para máxima.

A estabilidade segue na quarta-feira (22), que deve registrar mínima de 18ºC, e máxima de 28ºC. A quinta-feira (23) também será de tempo firme, com mínima de 16ºC, e máxima de 25ºC.



E, para fechar a semana, a sexta-feira (24) também será de tempo estável. As temperaturas previstas são de 16ºC e 25ºC.