Devido às obras de duplicação, Arapongas remove rotatória da Rouxinol

Em função das obras de duplicação da Rua Rouxinol, em Arapongas, o trânsito nos trechos que contemplam os serviços começa a passar por alterações. Nesta segunda-feira (15), em uma nova etapa, a rotatória localizada entre a Rua Rouxinol, sentido à Rua Flamingos foi removida, mantendo o acesso interditado durante todo o dia. Conforme a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), ainda no final desta segunda-feira o trecho será librado. Contudo, em boa parte do dia, os motoristas que trafegam pela região central tiveram que buscar por outras rotas.

“Os motoristas foram orientados a evitar a região da Rua Rouxinol, que dá acesso à Rua Flamingos. O trecho foi interditado temporariamente. É importante entendermos que a execução de uma obra como esta traz certas mudanças momentâneas no trânsito, o que causa pequenos transtornos. É importante que os motoristas estejam atentos. Outras interdições devem ser feitas no decorrer da obra. Vamos orientar os condutores com maior antecedência”, explica o secretário da pasta, Paulo Argati.

A recomendação de mudança de rota valeu também para os motoristas que iriam acessar outras vias, como a Rua Pombas e adjacentes ou até mesmo no sentido ao Jardim Bandeirantes e imediações. Ainda segundo a Sestran, do local onde foi removida a rotatória, as equipes já seguiam com a colocação lama asfáltica e reforço nas sinalizações viárias.

Ele mencionou ainda que o semáforo instalado neste trecho vai operar de maneira temporária, até a instalação de um sinaleiro definitivo – após o término das obras. “Este sinaleiro temporário já está em funcionamento. Por isso, os condutores que irão acessar a Rua Flamingos devem ter uma nova atenção”, frisa. Segundo a Sestran, por volta das 17h10, o trânsito já havia sido liberado.

PROJETO - A duplicação da Rua Rouxinol contará com ciclovia, canteiros, urbanização, arborização e iluminação de Led. A área a ser recapeada tem 9.098,96 m² e o trecho pavimentado de 7.824,46 m². Ainda segundo a Seodur, durante a execução da obra o trecho não será interditado. É previsto a pavimentação da nova via, desvio do trânsito para a nova pista e só depois o recapeamento da via antiga.

Anunciada pelo prefeito Sérgio Onofre no fim do ano passado, a obra conta com investimentos de R$ 2,8 milhões advindos do governo do Estado, via Paraná Cidade.

