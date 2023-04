Devido à reforma, não haverá pescaria no Parque dos Pássaros

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Neste ano, pescaria não será liberada

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma), informa que por conta das obras de reformulação no Parque dos Pássaros, neste ano a pescaria não será liberada no local.

continua após publicidade .

“No ano passado, houve a liberação para a pesca, no feriado do Trabalhador. Mas neste ano, vamos priorizar o andamento dos serviços de reforma do Parque dos Pássaros”, falou o secretário da pasta, Renan Franzin Manoel. Devido às constantes chuvas nos primeiros meses do ano, o cronograma das obras acabou atrasando. A Seaspma pede a colaboração de toda a população.

- LEIA MAIS: Arapongas registra 129 casos positivos de dengue

continua após publicidade .

Oportunidade em Arapongas

Senai oferta curso gratuito de auxiliar de costura

A Unidade Senai Arapongas, localizada na Rua Guaratinga, nº 2247 – Parque Industrial II, oferta vagas para o curso de auxiliar de costura para vestuário; totalmente gratuito. Os interessados devem entrar em contato com o CAC (Agência do Trabalhador de Arapongas) pelo telefone: 3902-1312 ou diretamente na Agência, Rua Condor, nº 1145. Para saber mais, clique.

Siga o TNOnline no Google News