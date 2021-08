Da Redação

Detento escala muro e foge da Cadeia Pública de Arapongas

A Polícia Militar de Arapongas foi acionada para comparecer na Cadeia Pública de Arapongas, após um preso ser flagrado tentando fugir do local na tarde deste sábado (31).

Chegando ao endereço, a equipe foi recebida por um agente penitenciário, que relatou que os presos do seguro estavam tomando sol no pátio, quando de repente, um deles iniciou uma escalada ao muro que dá acesso à frente da cadeia com intuito de fugir.

Neste momento, conforme o agente, ele pediu para que o homem descesse, mas ele conseguiu ter acesso à rua. Diante dos fatos, a PM fez buscas, mas o foragido ainda não foi localizado.