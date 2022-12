Desfile de Natal em Arapongas encanta público

Da Redação

Promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia), com o apoio da Prefeitura de Arapongas, o espetáculo “ Grande Desfile de Natal de Arapongas” encantou as famílias araponguenses na noite desta terça-feira (13). Com dez alas performáticas – ala Aero Circus, ala dos patinadores, dos docinhos e dos duendes, alas dos balés, das porta-bandeiras, dos atores e dos músicos, alas do Papai Noel e do Presépio Vivo, com direção artística do produtor cultural e ator Valdecir Ferreira, o espetáculo saiu da Rotatória do Cemitério e foi até a Praça Mauá. “Já faz vários meses que nossos artistas estão ensaiando diversas horas por semana”, observa o presidente da ACIA, Anderson Molina.

NOVAS APRESENTAÇÕES

O Grande Desfile de Natal também ocorrerá nos dias 15, 20 e 23 de dezembro. Sempre no mesmo horário. E sempre na Avenida Arapongas, percorrendo o mesmo trajeto.

Realizado pela Acia, o Grande Desfile de Natal de Arapongas 2022 tem patrocínio do Sicoob Horizonte e apoio da Polícia Militar e da Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos e Secretaria da Segurança Pública e Trânsito.

GRANDE DESFILE DE NATAL DE ARAPONGAS

Dias e horário: 13, 15, 20 e 23 de dezembro, às 18h45

Trajeto: Avenida Arapongas, da Rotatória do Cemitério à Praça Mauá

