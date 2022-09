Desfile Cívico em Arapongas reúne grande público; confira

Da Redação

O desfile para a comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil em Arapongas foi realizado na manhã deste domingo (11). O prefeito Sérgio Onofre, o comando da Polícia Militar (PM) do município, outras autoridade e um grande público acompanharam a solenidade.

Por conta da chuva da última quarta-feira (07), o desfile cívico foi transferido e realizado neste domingo. De acordo com a Prefeitura Municipal, desfilaram 58 pelotões pela Avenida Arapongas, seguindo o trajeto que começou na Rua Falcão (esquina do Correio), até a Rua Jacutinga (depois do supermercado Verona).

O prefeito agradeceu o público presente e ressaltou a importância do Bicentenário da Independência do Brasil, além de elogiar as participantes do desfile. “Transferimos para este domingo por conta das chuvas do último dia 7. Não poderíamos deixar de fazer a tradicional comemoração que reforça o nosso nacionalismo. Foi um desfile lindo. Com empenho de todos os participantes e organizadores”, frisou Onofre.

Entre os 58 pelotões, desfilaram fanfarras e bandas, Escolas Municipais, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Colégios Estaduais, Clubes de Serviços, Batalhão da Polícia Militar do Paraná, representantes do Exército Brasileiro – 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, Corpo de Bombeiros, Batalhão da Guarda Municipal, Banda Big Band, Escolas de Ballet, Academias de Luta e entidades.

As apresentações na solenidade reforçaram o patriotismo, além de utilizarem a oportunidade para fazerem homenagens, como a realizada pelo Colégio Estadual Emílio de Menezes ao saudoso professor Luiz Roberto dos Santos, o professor Peta.

Confira abaixo as entidades que desfilaram neste domingo (10), em Arapongas:

Exército Brasileiro

Escola Municipal Cívico Militar Doutora Maria Hercília Horácio Stawinski

Batalhão da Polícia Militar do Paraná

Batalhão do Corpo de Bombeiros

Big Band Municipal

Batalhão da Guarda Municipal

SAMU

S.O.S Vida

Casa do Bom Menino – Projeto Crescer I e II

LIONS Clube Arapongas

Escola Especial Lions de Arapongas – APAE

Rotary Club Arapongas (Arapongão)

Rotary Club Interact

Rotary Club Beija-Flor

Rotary Clube Amanhecer

Escola Municipal José Bernardo dos Santos

Escola de Ballet Carine Matias

Escola Municipal Antonica Giroldo Franciosi

Secretaria da Educação – Juntos Somos mais Fortes

Pelotão da Secretaria da Educação – Professores Municipais

Pelotão Centros Municipais de Educação Infantil - Diretores/Coord.

Pelotão de Diretores Municipais

EJA – Educação de Jovens e Adultos

Escola Rural Municipal Duque de Caxias

Escola Rural Municipal São Carlos

Escola Rural Municipal José Monteiro

Escola Rural Municipal Colônia Esperança

Escola Rural Municipal Aricanduva

Escola Municipal Professor José de Carvalho

Colégio Monteiro Lobato

Escola Municipal Papa João Paulo II

Escola Municipal Padre Chico

Escola Mundo das Cores

Escola Municipal Padre Germano Mayer

Escola Municipal Professora Alzira Horvatich

Escola Municipal Albor Pimpão Ferreira

Escola Municipal Joarib Grillo Cordeiro

Escola Municipal Professora Aleydah Costa Santos Oliveira

Escola Municipal Heloísa Maria Victorina Palmyra Curotto Giancristófaro

Escola Municipal Professora Nereide de Souza Camargo

Escola Municipal Desembargador Clotário Portugal

Colégio Estadual Antônio Garcez Novaes

Colégio Olimpus

Escola Municipal Dr. Júlio Savieto

Escola Municipal Antônio de Moraes Barros

Colégio Estadual Unidade Polo

Colégio Estadual Antonio Racanello Sampaio

Colégio Estadual Emílio de Menezes

Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas

Escola Municipal Professora Diomar de Oliveira Pegorer

Escola Municipal Antônio Grassano Junior

SESI/FIEP – Serviço Social da Indústria e Ensino

Clube dos Desbravadores Cidade dos Pássaros

Clube dos Desbravadores Montanha

Clube dos Desbravadores Alcatéia

Clube dos Desbravadores Família Havillá

Clube dos Desbravadores Adonay

Clube dos Desbravadores Elite (Sabáudia)

Clube dos Desbravadores Eldorado (Astorga)

Big Band Municipal

Clube de Aventureiros Birds Kids

Clube de Aventureiros Adonay Junior

Clube de Aventureiros Família Havillá Junior

Grupo de Escoteiros Pássaros da Paz

Academia Alihara Karete-Do’s Pássaros

Loja Maçônica Arapongas

Assembleia Estrela da Paz nº 09 da Ordem Internacional do Arco Iris

Capítulo Arapongas nº 189 da Ordem Demolay

Secretaria Municipal do Esporte (modalidades de esportes)

Arapongas Golden Phoenix Futebol Americano

Secretaria Municipal da Saúde (20 veículos)

Clube do Antigo de Arapongas

Jeep Club de Arapongas

M.A. Moto Amigos de Arapongas

Sindicato Rural Patronal de Arapongas

Defensor das Nascentes - Cilso





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

