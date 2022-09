Desfile Cívico em Arapongas reúne grande público

Da Redação

O desfile para a comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil em Arapongas foi realizado na manhã deste domingo (11). O prefeito Sérgio Onofre, o comando da Polícia Militar (PM) do município, outras autoridade e grande público acompanharam a solenidade.

Por conta da chuva da última quarta-feira (7), o desfile foi transferido e realizado neste domingo. O trajeto começou na Rua Falcão (esquina do Correio), seguiu até a Rua Jacutinga.

Segundo a a prefeitura, participaram do desfile 57 pelotões, incluindo fanfarras e bandas, Escolas Municipais, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Colégios Estaduais, Clubes de Serviços, Batalhão da Polícia Militar do Paraná, Batalhão do Corpo de Bombeiros, Batalhão da Guarda Municipal, Banda Big Band, Escolas de Ballet, Academias de Luta e entidades.

O prefeito agradeceu o público presente e ressaltou a importância do Bicentenário da Independência do Brasil, além de elogiar as participantes do desfile.





