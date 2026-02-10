Desconto de 10% para pagamento do IPTU 2026 em Arapongas encerra dia 20

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria de Finanças, relembra aos contribuintes que a parcela única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026, que oferece um desconto de 10%, vence no dia 20 de fevereiro.

Já para quem optar pelo parcelamento, a primeira parcela vence no dia 10 de março e o pagamento poderá ser dividido em até 10 vezes. É importante que os contribuintes estejam atentos às datas de vencimento.

Os cerca de 70 mil carnês já foram entregues por meio de E-Cartas, pelos Correios.

EMISSÃO ON-LINE

Para quem preferir ou necessitar, os boletos para pagamento também estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Arapongas.

Para acessar, é fundamental que os dados cadastrais do imóvel estejam devidamente atualizados. Caso necessário, os contribuintes podem procurar os canais de atendimento da Prefeitura para regularizar as informações.

Além disso, os contribuintes podem comparecer ao Departamento de Tributação (localizado no Paço Municipal – Rua das Garças, nº 750 – Centro), munidos de documentos, para retirar o carnê presencialmente. O horário de atendimento é das 08h30 às 11h e das 13h às 17h.

Segundo o secretário de Finanças, Juliano Rampinelli Beraldi, o valor venal dos imóveis e a taxa de coleta de lixo sofreram apenas um reajuste mínimo para este ano, correspondente à inflação, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

VOCÊ SABIA?

Ao contrário de outros impostos, que são divididos entre municípios, Estado e União, o valor arrecadado com o IPTU fica integralmente com as prefeituras e retorna à população, sendo aplicado em diversos setores essenciais, como saúde, educação, assistência social e outras ações que promovem o bem-estar coletivo. O pagamento pontual e a adimplência dos contribuintes são essenciais para que as políticas públicas sejam implementadas com mais eficiência e eficácia.