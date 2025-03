Descarte irregular de mais de 100 pneus é registrado em Arapongas

continua após publicidade

Foram descartados 112 pneus de forma irregular em um terreno baldio localizado na Rua Tico-Tico Cigarra, no Jardim Casa Blanca, em Arapongas (PR). A denúncia foi repassada nesta quinta-feira (27) ao Controle de Endemias do município.

Durante toda a manhã e no início desta tarde, equipes estiveram no local fazendo o recolhimento dos pneus e encaminhando-os para a destinação correta.



continua após publicidade

📰 LEIA MAIS: Arapongas adere à campanha de combate ao assédio contra mulheres

Segundo o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, mais de 90% dos pneus descartados irregularmente contavam com larvas do mosquito Aedes aegypti; causador da dengue, zika e chikungunya.

“É uma situação lamentável e que colabora para a proliferação da doença em Arapongas. Fizemos o recolhimento de todos os pneus e vamos encaminhar tudo à empresa Recibras, que faz o reaproveitamento desse material”, explicou Pardini.

continua após publicidade

Além disso, o Controle de Endemias tem coletado informações junto aos moradores da região para que se chegue até o responsável pelo ato criminoso. “Alguns moradores dos arredores contam com câmeras de segurança e outras informações que podem ser úteis. Não podemos admitir e nem normalizar esta prática lamentável e que traz inúmeros prejuízos a população, ao meio ambiente e para a nossa cidade”, enfatiza.

Em casos de descarte de lixo e outras irregularidades, informações ou dúvidas, basta a população acionar a Guarda Ambiental através do 153 ou a Secretaria do Meio Ambiente pelo 3902-1194. O Controle de Endemias também pode ajudar com orientações, através do telefone 3902-1079.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão



continua após publicidade

VOCÊ SABIA?

Segundo a Lei para Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), a prática de descarte irregular de lixo pode levar à reclusão, detenção ou pagamento de multa. A penalidade varia conforme o tipo de dano causado pelo lançamento de resíduos (sólidos, líquidos ou gasosos), detritos ou óleos no ambiente.7

Siga o TNOnline no Google News