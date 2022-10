Desaparecido de Maringá é encontrado morto por familiares em Arapongas

Da Redação

Fernandez Maicon Fabri era entregador e morava em Maringá

Um entregador de Maringá, que estava desaparecido desde a quinta-feira (20), foi encontrado pelos próprios familiares nesta sexta-feira (21), às margens da PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná.

A vítima foi identificada como Fernandez Maicon Fabri, que trabalhava como entregador. Ele foi à Cidade dos Pássaros à trabalho para deixar um celular em uma fábrica, localizada na PR-444.

Após chegar na empresa e mandar a localização pelo aplicativo de mensagens, não deu mais notícias. Desesperada, a família de Fernandez foi à Arapongas e refez o trajeto do desaparecido. Na volta, pela rodovia, os familiares foram observando as curvas e margens da pista até que, no km 15, encontraram a motocicleta caída próxima à via.

Perto da motocicleta estava o entregador, mas já sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito. A Polícia Civil e a Perícia, de Arapongas, e o Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana, foram ao local.

