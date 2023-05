Desafio e contemplação motivam ciclistas na Rota das Catedrais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Rota das Catedrais está em sua 5ª edição

No próximo dia 20 de maio, 1,5 mil ciclistas de várias partes do Brasil estarão juntos para pedalarem 120 quilômetros, em um percurso que se insere na colonização norte paranaense. O município de Arapongas está incluso nesse caminho. A Rota das Catedrais, em sua quinta edição, liga Londrina à Maringá em um roteiro de contemplação que passará por sete igrejinhas, construídas por imigrantes, ao longo de um trajeto rural de 90 quilômetros.

continua após publicidade .

Cristiano Souza Gimenez é engenheiro agrônomo em Dourados, Mato Grosso do Sul. Esta é a segunda vez que ele participará da Rota das Catedrais. “Além do desafio do pedal, o trajeto que passa pelas capelas e belas paisagens da região, é uma experiência única que traz uma energia fantástica. O percurso é bem desafiador já que estou acostumado a um relevo bem mais plano em relação a esta região do Paraná. Mas nos sentimos sempre bem amparados pela organização, com excelentes e estratégicos pontos de apoio”, afirmou.

- LEIA MAIS: Rota das Catedrais 2023 passa por Arapongas e terá 1,5 mil ciclistas

continua após publicidade .

Outro participante é Pedro Mora, de Maringá, Noroeste do Paraná. Com 77 anos, ele participa da Rota desde a primeira edição. “Me sinto bem no meio de tantos atletas e de novas oportunidades de amizades. Com essa experiência de ter participado de tantas edições, tenho o prazer de orientar os participantes que enfrentam o desafio pela primeira vez. O trajeto longo, com muitas subidas, exige treinamento e preparado físico e psicológico. A dica é ingerir bastante água e isotônico, e se alimentar com amendoim salgado e barra de cereal. Outra recomendação é iniciar a Rota com cautela e aumentar a velocidade aos poucos”, salientou.

Gilcley Antônio de Jesus, professor de artes marciais, também vai repetir o trajeto já realizado no ano passado. “Quero superar os meus limites. Esse percurso é muito top, uma experiência única, com pontos de apoios bem distribuídos e paisagens maravilhosas, com tudo muito bem-sinalizado”, destacou.

Já para Fabio de Barros França, que é de Boa Viagem, no Recife, e está morando em Curitiba, a Rota das Catedrais será a oportunidade para vivenciar o norte do Paraná. “Sempre gostei de fazer pedais longos, mas ainda não conheço Londrina e nem Maringá. Participar deste evento será uma boa forma de conhecer um pouco das duas cidades e da história da colonização local”, relatou.

continua após publicidade .

Karollina de Araújo Paião, empresária e atleta de ciclismo, mora em Nova Andradina. Ela também estará entre os participantes da Rota das Catedrais em 2023 pela primeira vez. “Quero apreciar o percurso e me desafiar a todo momento. Minha meta é realizar todas as subidas sem descer do pedal. Pretendo zerar todas elas”, confessou.

Por entre as belezas naturais, a Rota das Catedrais é um evento de superação, sendo vencedores todos os que cruzam a linha de chegada dentro das 10 horas do evento. A largada será às 7 horas da catedral de Londrina em direção à catedral de Maringá, com horário de chegada previsto até 17 horas. A organização é da P14 Sport, e os participantes começarão a se concentrar a partir das 05h30.

Siga o TNOnline no Google News