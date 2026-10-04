Deputado Bazana vota em Arapongas e destaca confiança no trabalho realizado pelo Paraná

Candidato à reeleição pelo PSD, parlamentar votou no início da tarde no Colégio Getúlio Vargas, na Vila Araponguinha

O deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD), candidato à reeleição, votou no início da tarde deste domingo, 4 de outubro, no Colégio Getúlio Vargas, na Vila Araponguinha, em Arapongas. O parlamentar destacou a confiança no trabalho desenvolvido ao longo do mandato e avaliou a campanha como uma oportunidade de prestar contas à população.

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“Foi uma campanha tranquila, uma campanha de resultado. Trabalhamos durante quatro anos, mostramos resultado para o município de Arapongas e por todo o estado do Paraná, trabalhando pelas entidades, pelas APAEs e por quem mais precisa”, afirmou.

Natural de Arapongas, Bazana destacou a ligação com a cidade e a expectativa de reconhecimento nas urnas. O município esteve entre as prioridades de sua atuação parlamentar, com recursos destinados a áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura.

Arapongas é a minha cidade, onde nasci. Fui o deputado que mais trouxe recursos para cá nesses quatro anos e agora é o momento de colher os frutos do trabalho feito por Arapongas e por todo o Paraná”, declarou.

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A defesa das APAEs e das escolas especializadas também marcou o mandato e as agendas da campanha. Ao falar sobre a possibilidade de reeleição, o deputado ressaltou o compromisso de ampliar essa atuação.

“Com a vitória, o trabalho vai dobrar. Vamos continuar trabalhando em prol da população, cuidando de quem mais precisa. Essa é a missão do deputado Bazana”, disse.

O parlamentar também destacou a importância da participação dos eleitores neste domingo. “É importante exercer o papel de cidadão. Que as pessoas venham às urnas, deem o seu voto e escolham seus candidatos", finalizou