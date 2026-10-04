Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
ARAPONGAS

Deputado Bazana vota em Arapongas e destaca confiança no trabalho realizado pelo Paraná

Candidato à reeleição pelo PSD, parlamentar votou no início da tarde no Colégio Getúlio Vargas, na Vila Araponguinha

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Deputado Bazana vota em Arapongas e destaca confiança no trabalho realizado pelo Paraná
Autor Foto: Divulgação

O deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD), candidato à reeleição, votou no início da tarde deste domingo, 4 de outubro, no Colégio Getúlio Vargas, na Vila Araponguinha, em Arapongas. O parlamentar destacou a confiança no trabalho desenvolvido ao longo do mandato e avaliou a campanha como uma oportunidade de prestar contas à população.

-LEIA MAIS: Sérgio Onofre vota com a família e destaca tranquilidade durante a campanha

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

“Foi uma campanha tranquila, uma campanha de resultado. Trabalhamos durante quatro anos, mostramos resultado para o município de Arapongas e por todo o estado do Paraná, trabalhando pelas entidades, pelas APAEs e por quem mais precisa”, afirmou.

Natural de Arapongas, Bazana destacou a ligação com a cidade e a expectativa de reconhecimento nas urnas. O município esteve entre as prioridades de sua atuação parlamentar, com recursos destinados a áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura.

Arapongas é a minha cidade, onde nasci. Fui o deputado que mais trouxe recursos para cá nesses quatro anos e agora é o momento de colher os frutos do trabalho feito por Arapongas e por todo o Paraná”, declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A defesa das APAEs e das escolas especializadas também marcou o mandato e as agendas da campanha. Ao falar sobre a possibilidade de reeleição, o deputado ressaltou o compromisso de ampliar essa atuação.

“Com a vitória, o trabalho vai dobrar. Vamos continuar trabalhando em prol da população, cuidando de quem mais precisa. Essa é a missão do deputado Bazana”, disse.

O parlamentar também destacou a importância da participação dos eleitores neste domingo. “É importante exercer o papel de cidadão. Que as pessoas venham às urnas, deem o seu voto e escolham seus candidatos", finalizou

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ARAPONGAS Campanha Deputado Bazana ELEIÇÃO paraná Política VOTAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV