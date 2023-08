Deputado Bazana recepciona Sérgio Moro em Arapongas

O deputado estadual araponguense Pedro Paulo Bazana (PSD) teve uma manhã bastante especial nesta sexta-feira, 11, ao receber em sua cidade natal o amigo senador pelo Paraná Sergio Moro (União Brasil). Moro chegou a Arapongas acompanhado pela esposa, a deputada federal pelo estado de São Paulo Rosângela Moro (União Brasil). Bazana, ao lado do prefeito Sergio Onofre e demais autoridades da cidade, acompanhou o casal em visitas à Apae, Hospital Honpar, Casa do Bom Menino – Projeto Crescer e também à prefeitura municipal, onde Moro se encontrou com políticos e empresários da cidade.

“Atendendo a um pedido meu, o senador Sergio Moro, juntamente com a esposa, deputada federal Rosângela Moro, esteve em nosso município. O casal conheceu a Apae de Arapongas, todo o trabalho que é desenvolvido ali, depois visitou o Honpar e conheceu a estrutura do hospital, e também fomos até a prefeitura. Finalizamos as visitas na Casa do Bom Menino. Moro saiu de Arapongas encantado com tudo o que viu na nossa cidade e a maior importância disso, é poder buscar junto ao senador, recursos para a nossa cidade e nossas instituições, para sempre atender melhor a nossa população”, declarou Bazana.

O senador Sergio Moro disse que seu objetivo é ser um político itinerante, circular o estado e conhecer de perto as necessidades de cada região. Por essa razão, atendeu prontamente ao convite do deputado Bazana.

“Quando eu fiz a campanha para o senado, eu disse que seria um senador itinerante, não ficar só em Brasília, eu quero circular o estado. Vim para Arapongas convidado pelo deputado estadual Bazana, de quem eu gosto muito, e ele nos mostrou vários locais aqui na cidade. Lá no senado a gente está lutando por aqueles princípios, mais caros ao Brasil, mas a gente sempre tem que ter um olhar pro local. Essa é a melhor parte do mandato, conhecer essas pessoas e ter essas experiências”, observou Moro.

Anfitriões ficaram honrados com visita

“Pra nós é uma satisfação receber um senador, geralmente senadores não visitam municípios, o Moro está fazendo isso. Acho fantástico porque traz resultado, com certeza, após essa visita ele estará ajudando o município de Arapongas”, declarou o prefeito Sergio Onofre, durante a agenda.

Dr. Roberto Koch, médico que faz parte da direção do Hospital Norte Paranaense, Honpar, se disse honrado com a presença do senador.

“Nós, do corpo médico, nos sentimos honrados com um senador aqui, que está em uma turnê no Paraná para identificar problemas e tentar ajudar as instituições que necessitam de apoio do senado. É uma honra muito grande ter um senador da república conversando com médicos e tentando entender quais são as dificuldades que temos no atendimento”, declarou.

O empresário e presidente do Projeto Crescer Arapongas Paulo Pennacchi avalia que a visita é importante para divulgar ações de contra turno escolar para todo o estado.

“É muito importante a visita do senador Moro para conhecer o projeto Bom Menino e levar adiante a ideia, para que mais escolas possam ter o contra turno, que é fundamental para tirar as crianças das ruas, sujeitas a vícios”, disse.

O Presidente da Apae Arapongas, Luiz Antônio Sartório, acredita que através da visita do senador, novos recursos para melhorias da instituição serão conquistados.

“Receber uma visita como esta é importante para expor demandas e buscar recursos do senado para a Apae de Arapongas. Tudo isso foi possível através do nosso companheiro Pedro Paulo Bazana, nosso deputado que proporcionou essa visita em Arapongas do senador Moro”, afirmou.

