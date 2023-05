Deputado Bazana pede agilidade para início das obras na PR-218

O deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD), teve uma resposta positiva do secretário de Estado de Infraestrutura do Paraná, Sandro Alex, nesta terça-feira (30).

continua após publicidade

Bazana havia marcado uma reunião na secretaria para cobrar agilidade no início das obras na PR-218. Ele foi informado que o projeto de duplicação dos 15Km do trecho que liga Arapongas a Sabáudia é prioridade máxima do Governo do Estado. Segundo o secretário, as obras de recuperação asfáltica e sinalização devem começar imediatamente.

Entre as reivindicações do deputado, está a adequação da sinalização viária e um redutor de velocidade para o trevo que dá acesso ao Distrito do Campinho.

continua após publicidade

“Já estamos iniciando o processo de contratação da empresa que fará o projeto da duplicação da PR-218 com prioridade máxima, para em breve realizar a licitação das obras e iniciar um grande trabalho em toda a extensão desta importante rodovia. Neste momento, peço a compreensão dos usuários pelos transtornos durante a obra que se inicia, mas já vamos deixar o pavimento novo e cuidar do redutor de velocidade na entrada do Campinho, conforme solicitação do deputado”, disse o secretário.

- LEIA MAIS: Deputado Bazana encaminha R$2,5 milhões para a Saúde de Arapongas

Bazana agradeceu o empenho da pasta da Infraestrutura no atendimento das reivindicações e reforçou a importância da obra para a segurança de todos que se utilizam do trecho.

continua após publicidade

“Estamos trabalhando para trazer mais segurança para todos os usuários da PR-218, principalmente para a população do Campinho, que utiliza o trecho diariamente para acessar a cidade. Agradeço ao secretário Sandro Alex, e ao Governo do Estado por essa parceria, sempre para melhorar a vida da população paranaense”, declarou o deputado.

Foto por Assessoria Deputado e secretário Santo Alex





Siga o TNOnline no Google News