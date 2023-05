Deputado Bazana encaminha R$2,5 milhões para a Saúde de Arapongas

Da Redação

Deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD)

O deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD) conquistou recursos que serão aplicados na Saúde de Arapongas, no norte do estado, em 2023. Através da Secretaria Estadual da Saúde (SESA), Bazana encaminhou R$ 2.570.000,00 (dois milhões, quinhentos e setenta mil reais), que serão aplicados em compras de equipamentos e reformas de Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de aquisição de veículos para o transporte de pacientes araponguenses.

Entre os investimentos, está prevista a compra de um ônibus de 42 lugares, e uma van, com recursos da ordem de R$ 920 mil, para realizar o transporte de pacientes que necessitarem realizar procedimentos em outros municípios do estado.

As UBSs do Conjunto Ulisses Guimarães, Palmares e Araucárias, devem receber investimentos de R$ 250 mil cada uma, para a aquisição de equipamentos que possam melhorar o atendimento dos usuários.

Já as unidades de Saúde do distrito de Aricanduva, do Conjunto Tropical e do Jardim Bandeirantes, devem receber R$ 300 mil cada uma para a realização de reformas.

“É um investimento importante que conseguimos junto à SESA e, em breve, será liberado para ser aplicado pela Prefeitura, melhorando ainda mais o atendimento de saúde dos araponguenses”, comemorou Bazana.

Outros recursos

Recentemente, o deputado Bazana anunciou novos recursos para a Educação de Arapongas. São cerca de R$ 700 mil, encaminhados através do Programa Escola Mais Bonita, do Governo do Estado, para melhorias nas estruturas de sete colégios no município. No ano passado, outros R$ 500 mil foram investidos em reformas e adequações de outros seis colégios, em Arapongas.

Além disso, em breve, pelo menos quatro entidades da cidade receberão novos veículos, através de recursos encaminhados pelo deputado Bazana, em parceria com a Prefeitura da cidade. O investimento é de mais de R$ 300 mil reais.

