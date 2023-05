Deputado Bazana encaminha R$ 300 mil para entidades de Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD)

O deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD) encaminhou recursos da ordem de R$ 300 mil, oriundos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Paraná (SEDU), para a aquisição de veículos 0KM para as entidades Casa do Bom Menino, Apae, Guarda Mirim e Associação das Damas de Caridade, de Arapongas, no norte do estado. O recurso recebeu um aporte financeiro da Prefeitura Municipal, no valor de R$ 80 mil.

continua após publicidade .

Para cada uma das entidades, o deputado encaminhou o valor de R$ 75 mil. Com o aporte da Prefeitura, serão R$ 20 mil a mais, destinados para a compra de cada veículo. Com este valor, será possível adquirir um veículo ainda melhor, para as demandas de atendimentos.

-LEIA MAIS: Onofre se reúne com Ortega para falar sobre as obras em Arapongas

continua após publicidade .

“Sabemos dos desafios enfrentados por cada uma dessas entidades em Arapongas, e para nós é uma alegria poder colaborar e contribuir para este atendimento tão importante que é realizado para crianças e adolescentes do município. Agradeço também ao prefeito Sérgio Onofre pelo aporte dedicado à compra desses veículos”, disse o deputado Bazana.

Atualmente, estas 04 entidades juntas, atendem mais de 2 mil crianças e adolescentes araponguenses, nas mais diversas áreas.

Entidades comemoram

continua após publicidade .

O projeto Casa do Bom Menino de Arapongas tem mais de 900 alunos matriculados em 2023. A instituição atende crianças e adolescentes em contraturno escolar com diversos cursos e também apoia as famílias em vulnerabilidade social.

Para o presidente da entidade Paulo Herminio Pennacchi, a chegada de um novo veículo é de fundamental importância para o desempenho dos trabalhos realizados no local.

“Esse veículo será fundamental para a realização das nossas atividades. Hoje temos apenas um veículo, e duas assistentes sociais que precisam fazer visitas para as famílias dos alunos. Além disso, temos uma Kombi que já tem pelo menos 15 anos de uso e por conta disso, já está dando problemas com desgastes. Esse veículo novo vai dar uma ajuda muito grande para realizar o transporte de alimentação e outros serviços necessários, trazendo maior conforto e economia”, afirmou o presidente do Bom Menino Arapongas.

continua após publicidade .

Maria Selma dos Santos é presidente da instituição Damas de Caridade de Arapongas, que atende 50 meninas de 07 a 11 anos no contraturno escolar. Ela comemora a chegada do veículo que acredita que fará muita diferença no dia-a-dia da entidade.

“Esse veículo vai ajudar muito a nossa entidade, nas as atividades do dia-a-dia, busca de alimentos, busca de doações, nas resoluções de atividades burocráticas e nas emergências com as crianças. Agradecemos muito ao nosso deputado Pedro Paulo Bazana, por reconhecer e prestigiar nossa entidade que há muitos anos colabora com o crescimento de nossas crianças”, disse Maria Selma.

Siga o TNOnline no Google News