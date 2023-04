Deputado Bazana conquista recursos para escolas de Arapongas e região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No ano passado, o deputado já havia encaminhado recursos da ordem de R$500 mil para instituições de ensino

O deputado estadual araponguense Pedro Paulo Bazana (PSD) garantiu um repasse de pelo menos R$ 600 mil para escolas da rede estadual de ensino de Arapongas, através do Programa Escola Mais Bonita, do governo do estado. Serão beneficiados os colégios Anesio Alves de Azevedo, Graciano Droessler, Júlio Junqueira, Nadir Mendes Montanha, Walfredo Correa e Antônio Garcês Novaez. Cada uma destas instituições de ensino receberá o montante de R$100 mil, que poderá ser utilizado para compra de equipamentos, reformas, dentre outras melhorias.

continua após publicidade .

No ano passado, o deputado já havia encaminhado recursos da ordem de R$500 mil para instituições de ensino estaduais na cidade.

- LEIA MAIS: Pedro Paulo Bazana reassume cadeira na Assembleia Legislativa

continua após publicidade .

Além de Arapongas, que ficou com o maior montante destinado pelo parlamentar, cidades como Apucarana, Jandaia do Sul, Califórnia, Santo Antônio da Platina, Carlópolis e Capanema, também serão beneficiadas.

O programa

O programa Escola Bonita foi lançado em 2020 e tem o objetivo de garantir que os estudantes e os profissionais da Educação tenham espaços adequados e propícios à aprendizagem e ao convívio da comunidade escolar.

continua após publicidade .

Cada diretor pode definir como utilizar os recursos de acordo com as necessidades prioritárias específicas das unidades escolares que gerenciam.

O investimento é feito pela Secretaria de Estado da Educação com recursos provenientes do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), órgão vinculado à pasta. O trabalho integrado do Governo do Estado conta ainda com a participação de equipes de engenharia da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e da Paraná Edificações, responsáveis pela fiscalização das obras.

Siga o TNOnline no Google News