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Denúncia leva Romu até casa suspeita de tráfico em Arapongas

Suspeitos foram vistos saindo de casa alvo de denúncia anônima no Jardim Panorama

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 08:40:44 Editado em 07.05.2026, 08:40:38
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Denúncia leva Romu até casa suspeita de tráfico em Arapongas
Autor Foto: Divulgação GM

Uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas mobilizou uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) na noite desta terça-feira (6), em Arapongas, no norte do Paraná.

- LEIA MAIS: Suspeito foge para mata e abandona 40 pedras de crack em São Pedro do Ivaí

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De acordo com a Guarda Municipal, a equipe realizava patrulhamento preventivo nas proximidades do Parque das Nações, na região do Jardim Panorama, quando visualizou dois homens saindo de uma residência denunciada por suposta comercialização de entorpecentes.

Segundo o boletim, a denúncia havia sido recebida pela Central de Operações ainda durante o dia e apontava intensa movimentação relacionada ao tráfico no imóvel, localizado na Rua Sabiá Coleira, no Conjunto Centauro. Um dos suspeitos citados na denúncia também teria sido identificado pelos agentes.

Os dois indivíduos foram vistos entrando em um veículo Volkswagen Gol prata estacionado em frente à residência. Na sequência, eles deixaram o local em direção ao Parque das Nações, momento em que a equipe iniciou o acompanhamento para realizar a abordagem.

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ARAPONGAS comercialização de entorpecentes denúncia anônima GUARDA MUNICIPAL Ronda Ostensiva Municipal trafico de drogas
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