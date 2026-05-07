Denúncia leva Romu até casa suspeita de tráfico em Arapongas

Uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas mobilizou uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) na noite desta terça-feira (6), em Arapongas, no norte do Paraná.

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De acordo com a Guarda Municipal, a equipe realizava patrulhamento preventivo nas proximidades do Parque das Nações, na região do Jardim Panorama, quando visualizou dois homens saindo de uma residência denunciada por suposta comercialização de entorpecentes.

Segundo o boletim, a denúncia havia sido recebida pela Central de Operações ainda durante o dia e apontava intensa movimentação relacionada ao tráfico no imóvel, localizado na Rua Sabiá Coleira, no Conjunto Centauro. Um dos suspeitos citados na denúncia também teria sido identificado pelos agentes.

Os dois indivíduos foram vistos entrando em um veículo Volkswagen Gol prata estacionado em frente à residência. Na sequência, eles deixaram o local em direção ao Parque das Nações, momento em que a equipe iniciou o acompanhamento para realizar a abordagem.