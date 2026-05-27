Denúncia de morador derruba esquema de 'disk-drogas' em Arapongas

A Guarda Municipal de Arapongas prendeu dois homens na noite desta terça-feira (26) por suspeita de operarem um esquema de venda de entorpecentes na modalidade de entregas, conhecida como "delivery". A ação policial resultou na apreensão de mais de 600 gramas de drogas e de uma motocicleta utilizada no crime.

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O caso teve início na região central da cidade, quando agentes em patrulhamento foram parados por um cidadão que saía de um comércio. A testemunha relatou ter visto um motociclista estacionado nas proximidades agindo de forma suspeita e manuseando o que pareciam ser drogas. Com base nas características informadas, as equipes iniciaram buscas e localizaram o suspeito ao lado do estabelecimento.

Durante a abordagem, os guardas notaram que o motociclista recebia constantemente mensagens no celular com endereços variados, indicando os locais de entrega. Nas buscas pessoais, foram encontradas porções de maconha e de uma resina concentrada da planta (conhecida como "dry"), todas já pesadas e embaladas para a venda. Questionado, o homem admitiu trabalhar com as entregas e revelou o endereço de onde havia retirado os pacotes.

As equipes então se deslocaram até um apartamento na Rua Marabú. No local, encontraram o segundo suspeito, apontado como o responsável por armazenar e fornecer o material. Ele confessou a posse das drogas e indicou aos agentes onde guardava o restante do estoque em seu quarto. Além de mais porções de maconha e da resina, os guardas apreenderam uma balança de precisão, usada para preparar as vendas.

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Uma adolescente que estava no apartamento no momento da operação foi deixada sob os cuidados de um irmão maior de idade. Os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia de plantão do município, juntamente com a motocicleta, os celulares e toda a droga apreendida, para as providências legais.



