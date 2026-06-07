Delivery do tráfico: homem é preso com mais de 7 kg de drogas em Arapongas

Um homem foi preso em flagrante na tarde de sábado (6) suspeito de comandar um esquema de entregas de entorpecentes, conhecido como "delivery do tráfico", em Arapongas. A ação da Romu, equipe da Guarda Municipal (GM), que começou a partir de uma abordagem de trânsito na Vila São João, terminou com a apreensão de mais de sete quilos de maconha e quase 600 gramas de cocaína escondidos em diferentes endereços da cidade.

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A ocorrência teve início por volta das 15h, quando uma equipe patrulhava as imediações do Parque dos Pássaros. Os agentes notaram uma motocicleta saindo de uma casa que já era alvo de denúncias da comunidade por movimentação suspeita. Durante a tentativa de abordagem na Rua Narcejão, o motociclista estacionou, mas tentou fugir correndo para dentro de uma residência próxima. Ele foi alcançado e detido rapidamente.

O homem estava acompanhado da esposa na garupa da moto. Após uma revista feita por uma guarda feminina, ficou constatado que ela não carregava nada de irregular. Questionado sobre a tentativa de fuga, o motociclista confessou que levava entorpecentes. Com ele, os agentes encontraram doze porções de cocaína e uma de maconha prontas para a venda, além de dois celulares.

O suspeito assumiu integralmente ser o dono das drogas e isentou a companheira de qualquer envolvimento no crime. A partir da confissão, as buscas se estenderam para a casa dele, próxima ao local da abordagem. No imóvel, os agentes localizaram um caderno com a contabilidade das vendas, R$ 285 em dinheiro escondidos em um guarda-roupa, mais porções de maconha e dois carregadores de munição vazios.

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Durante a vistoria, o homem revelou que mantinha o estoque principal do esquema em uma casa desabitada no Jardim Casa Branca. A equipe se deslocou até o endereço indicado e encontrou um grande volume de entorpecentes e materiais para o preparo das vendas.

Balanço do material apreendido na operação:

Maconha: 12 tabletes grandes e 13 porções menores (totalizando cerca de 7,1 kg).

Cocaína: 1 tablete de aproximadamente 595 gramas e 12 porções prontas para entrega.

Apetrechos: 2 balanças de precisão, faca e três bobinas de plástico filme para embalagem.

Outros: caderno de contabilidade do tráfico, R$ 285 em dinheiro, 2 celulares e 2 carregadores de pistola vazios.

O homem recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à delegacia de Arapongas, juntamente com todo o material apreendido e a motocicleta utilizada para as entregas, onde ficará à disposição da Justiça para responder pelo crime de tráfico de drogas. A mulher foi liberada, pois não havia indícios de sua participação na atividade criminosa.