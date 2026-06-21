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JARDIM CARAVELLE

'Delivery' de drogas: suspeito de tráfico é preso pela Guarda Municipal em Arapongas

Motociclista usava mochila de entregador por aplicativo como disfarce; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 09:52:33 Editado em 21.06.2026, 09:52:25
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'Delivery' de drogas: suspeito de tráfico é preso pela Guarda Municipal em Arapongas
Autor Suspeito confessou que utilizava o disfarce de entregador há dois meses para não levantar suspeitas - Foto: Divulgação GM

Um homem que utilizava uma mochila de entregador por aplicativo como disfarce para realizar o "delivery" de drogas foi preso em flagrante no final da tarde de sábado (20), no bairro Jardim Caravelle, em Arapongas. A prisão ocorreu após a equipe das Rondas Ostensivas Municipais (Romu), da Guarda Municipal, flagrar o motociclista cometendo infrações de trânsito nas imediações da UPA 24 Horas, pela Rua Tico-Tico-Rei. Com ele, os agentes apreenderam 40 porções de cocaína prontas para a venda.

-LEIA MAIS: Acidente termina com motociclista ferido e confusão em Arapongas

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A ocorrência teve início quando a viatura visualizou o suspeito conduzindo uma motocicleta Suzuki 125 YES enquanto utilizava o aparelho celular, além de transitar com a lanterna traseira queimada. No momento em que o condutor encostou em frente a uma residência para ser abordado, um segundo indivíduo tentou se aproximar, mas fugiu para dentro do imóvel ao notar a presença dos guardas, comportamento que elevou o nível de suspeita da equipe.

Durante a fiscalização, os agentes observaram que o celular do motociclista estava desbloqueado e apoiado sobre o tanque do veículo. Na tela, uma conversa aberta com um contato salvo como "Tio Patinhas" detalhava locais de entrega e quantidades de produtos. Questionado sobre o conteúdo das mensagens e a mochila de entregas que carregava, o homem admitiu espontaneamente o envolvimento com o crime. Na revista pessoal, a equipe encontrou os entorpecentes no bolso do condutor, além da quantia de 100 reais em espécie.

O suspeito confessou que atuava no comércio ilícito pela cidade há cerca de dois meses, relatando que a "bag" de entregas era uma estratégia adotada justamente para dificultar a identificação de sua atividade pelas forças de segurança. A inspeção no veículo revelou ainda que a motocicleta apresentava numeração de chassi suprimida e possuía registro de baixa em um órgão de trânsito do Rio Grande do Sul. Diante das evidências, o falso entregador recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado, junto com todos os materiais e o veículo apreendido, para a 5ª Central Regional de Flagrantes da Polícia Civil, ficando à disposição da Justiça.

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