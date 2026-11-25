A Delegacia da Mulher de Arapongas completou sete anos de funcionamento nesta quarta-feira (25), com o lançamento da campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. A programação vai intensificar as ações de prevenção nas escolas, com palestras voltadas a adolescentes.

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Na solenidade de aniversário, a delegada titular Camilla Costa destacou que a unidade oferece atendimento especializado e encaminha as mulheres a outros serviços da rede de proteção. Segundo ela, esse acompanhamento ajuda as vítimas a romper o ciclo de violência.

À frente da delegacia há quatro anos, Camilla ressaltou o papel da equipe no acolhimento de quem procura a unidade. “Sete anos que as mulheres estão amparadas com profissionais que são especializados no atendimento a essas vítimas”, afirmou.

A vice-prefeita Édina Kummel, que participou do evento, classificou a criação da delegacia como uma conquista para Arapongas e defendeu o envolvimento da população nas atividades da campanha. “É preciso que as pessoas tenham uma resposta bem positiva nessa questão do cuidado com a mulher, da atenção com ela e principalmente com relação à não violência”, disse.