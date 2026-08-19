Defesa Civil fará teste do novo alerta sonoro para celulares nesta sexta (21) em Arapongas

Os moradores e visitantes que estiverem em Arapongas na próxima sexta-feira (21), às 9h, devem ficar atentos aos próprios celulares, que emitirão uma mensagem com um sinal sonoro diferenciado. A ação é um teste do sistema "Defesa Civil Alerta", conduzido em conjunto com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Paraná. O órgão reforça que o disparo faz parte do Simulado Integrado do município, que encerra a Semana Municipal de Prevenção e Defesa Civil, não representando uma emergência nem uma situação de evacuação.

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A tecnologia utilizada é o Cell Broadcast, que envia avisos de urgência diretamente para a tela de todos os aparelhos conectados à rede na área afetada, sem a necessidade de ter aplicativos instalados ou de fazer cadastros prévios. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Arapongas, Paulo Kümmel, a população não deve se assustar nem se apavorar, pois o objetivo do treino é apresentar a ferramenta à comunidade para que todos compreendam o funcionamento da plataforma, que será ativada apenas em cenários de risco grave, como enchentes, vendavais ou deslizamentos.

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A orientação oficial para o momento do teste é simples: os cidadãos devem apenas ler a notificação enviada para a tela e manter suas atividades rotineiras. A Defesa Civil destaca que não é preciso sair de casa ou do trabalho e pede que a população não faça ligações para os serviços de emergência para confirmar a ocorrência, já que a preparação antecipada serve justamente para garantir a eficiência do canal no momento em que uma ameaça real surgir.