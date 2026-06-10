Defesa Civil de Arapongas alerta perigos de fios de energia rompidos na chuva
A corrente elétrica pode atingir pessoas e animais através da chamada tensão de passo, quando a corrente se propaga pelo solo
A Defesa Civil de Arapongas (PR) alertou a população nesta quarta-feira (10) sobre os riscos de cabos de energia rompidos durante tempestades. Um alerta divulgado mostra imagem de um fio elétrico em contato com o solo durante chuva, produzindo arco elétrico que pode ser confundido com fogo.
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Segundo a Defesa Civil, muitas pessoas acreditam que o perigo está apenas no fio. Na realidade, a eletricidade se espalha pelo solo molhado, cercas metálicas, árvores e outras estruturas próximas. A corrente elétrica pode atingir pessoas e animais através da chamada tensão de passo, quando a corrente se propaga pelo solo, mesmo sem contato direto com o cabo.
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A população deve manter distância de fios caídos, afastar curiosos e animais, não tocar em árvores, cercas ou objetos próximos. Ainda, segundo o órgão, o acionamento imediato da concessionária de energia e dos serviços de emergência é essencial em caso de fios caídos.
A Defesa Civil ressalta que energia elétrica não tem cheiro, não tem cor e muitas vezes não produz ruído, tornando o risco invisível.