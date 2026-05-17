Defesa Civil alerta para erosão em ponte na Estrada do Sete em Arapongas

Uma erosão na cabeceira de uma ponte localizada na Estrada do Sete, região do Orle, zona rural de Arapongas (PR), alterou o trânsito no local neste domingo (17). A Defesa Civil do município vistoriou a estrutura e emitiu um alerta preventivo, restringindo a passagem de veículos pesados para evitar o agravamento do problema e garantir a segurança dos moradores e produtores rurais.

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De acordo com as orientações do órgão, motoristas devem evitar transitar pelo trecho com implementos agrícolas e caminhões carregados. A passagem está permitida apenas para veículos leves e caminhões descarregados, desde que o tráfego seja feito com velocidade reduzida e atenção redobrada, visto que o deslizamento de terra comprometeu parcialmente a lateral da pista.



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O coordenador da Defesa Civil de Arapongas, Paulo Antônio Kümmel, esteve no local para avaliar a situação e gravar um alerta aos moradores. "Aqui na, numa ponte da Estrada do Sete, como ela é conhecida, caminho pro Orle aqui, tá. Tivemos um pequeno, a pequena erosão aqui, né, que tá na cabeceira da ponte, como vocês podem ver. Então é uma ponte estreita, já normalmente. É... implementos agrícolas, caminhões, e tudo mais, evitem passar pelo local", orientou.

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Apesar do dano visível na lateral da estrada, Kümmel tranquilizou a população quanto à integridade da estrutura principal. "A ponte não apresenta nenhum risco de colapso. Ponte é de concreto, porém a cabeceira dela aqui teve uma erosão, é, significativa aqui na, na cabeceira dela aqui que atingiu acho que cinco a, cinco por cento da cabeceira, tá bom?", detalhou o coordenador.

A situação já foi oficializada e repassada ao setor de Obras da Prefeitura de Arapongas para que os reparos sejam iniciados o mais breve possível. Segundo Kummel, o objetivo é "tomar as providências já a partir de amanhã".

Até que a manutenção seja concluída pela prefeitura, a recomendação oficial é que a população respeite o bloqueio parcial.

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