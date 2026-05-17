Defesa Civil alerta para erosão em ponte na Estrada do Sete em Arapongas
Orientação é para que veículos pesados, como caminhões e implementos agrícolas evitem o local até que situação seja revertida
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Uma erosão na cabeceira de uma ponte localizada na Estrada do Sete, região do Orle, zona rural de Arapongas (PR), alterou o trânsito no local neste domingo (17). A Defesa Civil do município vistoriou a estrutura e emitiu um alerta preventivo, restringindo a passagem de veículos pesados para evitar o agravamento do problema e garantir a segurança dos moradores e produtores rurais.
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De acordo com as orientações do órgão, motoristas devem evitar transitar pelo trecho com implementos agrícolas e caminhões carregados. A passagem está permitida apenas para veículos leves e caminhões descarregados, desde que o tráfego seja feito com velocidade reduzida e atenção redobrada, visto que o deslizamento de terra comprometeu parcialmente a lateral da pista.
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O coordenador da Defesa Civil de Arapongas, Paulo Antônio Kümmel, esteve no local para avaliar a situação e gravar um alerta aos moradores. "Aqui na, numa ponte da Estrada do Sete, como ela é conhecida, caminho pro Orle aqui, tá. Tivemos um pequeno, a pequena erosão aqui, né, que tá na cabeceira da ponte, como vocês podem ver. Então é uma ponte estreita, já normalmente. É... implementos agrícolas, caminhões, e tudo mais, evitem passar pelo local", orientou.
Apesar do dano visível na lateral da estrada, Kümmel tranquilizou a população quanto à integridade da estrutura principal. "A ponte não apresenta nenhum risco de colapso. Ponte é de concreto, porém a cabeceira dela aqui teve uma erosão, é, significativa aqui na, na cabeceira dela aqui que atingiu acho que cinco a, cinco por cento da cabeceira, tá bom?", detalhou o coordenador.
A situação já foi oficializada e repassada ao setor de Obras da Prefeitura de Arapongas para que os reparos sejam iniciados o mais breve possível. Segundo Kummel, o objetivo é "tomar as providências já a partir de amanhã".
Até que a manutenção seja concluída pela prefeitura, a recomendação oficial é que a população respeite o bloqueio parcial.