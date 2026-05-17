TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Arapongas

publicidade
REGIÃO DO ORLE

Defesa Civil alerta para erosão em ponte na Estrada do Sete em Arapongas

Orientação é para que veículos pesados, como caminhões e implementos agrícolas evitem o local até que situação seja revertida

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.05.2026, 19:02:07 Editado em 17.05.2026, 19:02:01
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Defesa Civil alerta para erosão em ponte na Estrada do Sete em Arapongas
Autor A Defesa Civil do município vistoriou a estrutura e emitiu um alerta preventivo, restringindo a passagem de veículos pesados para evitar o agravamento do problema e garantir a segurança dos moradores e produtores rurais - Foto: Defesa Civil

Uma erosão na cabeceira de uma ponte localizada na Estrada do Sete, região do Orle, zona rural de Arapongas (PR), alterou o trânsito no local neste domingo (17). A Defesa Civil do município vistoriou a estrutura e emitiu um alerta preventivo, restringindo a passagem de veículos pesados para evitar o agravamento do problema e garantir a segurança dos moradores e produtores rurais.

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as orientações do órgão, motoristas devem evitar transitar pelo trecho com implementos agrícolas e caminhões carregados. A passagem está permitida apenas para veículos leves e caminhões descarregados, desde que o tráfego seja feito com velocidade reduzida e atenção redobrada, visto que o deslizamento de terra comprometeu parcialmente a lateral da pista.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

O coordenador da Defesa Civil de Arapongas, Paulo Antônio Kümmel, esteve no local para avaliar a situação e gravar um alerta aos moradores. "Aqui na, numa ponte da Estrada do Sete, como ela é conhecida, caminho pro Orle aqui, tá. Tivemos um pequeno, a pequena erosão aqui, né, que tá na cabeceira da ponte, como vocês podem ver. Então é uma ponte estreita, já normalmente. É... implementos agrícolas, caminhões, e tudo mais, evitem passar pelo local", orientou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar do dano visível na lateral da estrada, Kümmel tranquilizou a população quanto à integridade da estrutura principal. "A ponte não apresenta nenhum risco de colapso. Ponte é de concreto, porém a cabeceira dela aqui teve uma erosão, é, significativa aqui na, na cabeceira dela aqui que atingiu acho que cinco a, cinco por cento da cabeceira, tá bom?", detalhou o coordenador.

A situação já foi oficializada e repassada ao setor de Obras da Prefeitura de Arapongas para que os reparos sejam iniciados o mais breve possível. Segundo Kummel, o objetivo é "tomar as providências já a partir de amanhã".

Até que a manutenção seja concluída pela prefeitura, a recomendação oficial é que a população respeite o bloqueio parcial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Defesa Civil Arapongas (@dc.arapongas.oficial)



Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ARAPONGAS Defesa Civil infraestrutura segurança transito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV