Defesa Ambiental divulga relatório de atendimentos em Arapongas

Nesta quinta-feira (09), o Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) divulgou o relatório de atendimentos de ocorrências realizadas nos últimos cinco meses, especificamente, janeiro a maio de 2022. Neste período, o GDA atendeu 598 ocorrências em diversas áreas, destacando os maus-tratos de animais que englobam boa parte das fiscalizações.

As ações são executadas em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente (Seaspma), através de fiscalizações das áreas urbanas e rurais de Arapongas, como combate ao descarte de resíduos sólidos, lançamento de efluentes, desmatamento ilegal, poluição atmosférica, caça ilegal, captura de animais silvestres, uso de fogo a céu aberto, corte/poda de árvores em logradouro público, entre outros.



As atividades visam coibir as práticas nocivas ao meio ambiente, sendo adotadas todas as medidas legais no combate de infrações e crimes ambientais. O GDA executa a fiscalização em atendimento das denúncias vindas da população. As solicitações podem ser realizadas através dos telefones 3902-1194 ou 3902-1196, da Secretaria de Meio Ambiente, ou em situações de urgências pelo 153 - da Guarda Municipal.

