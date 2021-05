Decreto com novas medidas deve ser anunciado no PR

Continua após publicidade

Durante anuncio de investimentos em Arapongas, o Secretário de Saúde do Estado do Paraná, Beto Preto, informou que um decreto que altera as medidas restritivas de enfrentamento da pandemia deve ser anunciado em breve.

Conforme o secretário, o decreto será prorrogado e com novas regras. "Vai prorrogar, e vamos inserir mudanças nos domingos, finais de semana, mantendo o final de semana mais restrito do que agora. A nossa equipe está trabalhando nisso hoje, vamos conversar com o Governador para definir isso amanhã (sexta-feira). Vamos ter algumas situações novas no decreto", afirma Beto Preto.

Ainda de acordo com o secretário, os casos voltaram a aumentar no Paraná. "O Estado vinha em uma queda sustentável, tivemos um pequeno acréscimo de casos nos últimos dias. Movimento quase todos dias nas ruas, variantes circulando, temos que tomar muito cuidado", destaca.

Sobre a vacinação, Beto Preto disse que a expectativa é vacinar pelo menos com a primeira dose todas as pessoas do grupo de comorbidades até o final de junho. "O prazo inicial era 31 de maio, mas estamos sofrendo atrasos de entrega de vacinas. O Ministério da Saúde ampliou a compra da vacina pfizer. A previsão é vacinar todos aqueles com mais de 18 anos até o final do ano. Precisamos continuar com todos os cuidados, máscara, distanciamento, álcool gel. Os municípios estão preparados, tem seringa, algodão, agulha, só falta a vacina", comenta.

tnonline