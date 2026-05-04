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De TAG a aplicativo: saiba como pagar o novo pedágio Free Flow no Paraná

Autorizado pela ANTT após polêmicas e suspensão de multas, novo modelo de cobrança começa a valer em cidades como Rolândia e Mandaguari

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 15:31:55 Editado em 04.05.2026, 15:38:28
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De TAG a aplicativo: saiba como pagar o novo pedágio Free Flow no Paraná
Autor A tarifa passa a ser cobrada nesta segunda-feira (4) - Foto: Cindy Santos/ TNOnline

Com tarifas que variam de R$ 9,90 a R$ 17,10, o sistema de pedágio eletrônico Free Flow começou a ser cobrado oficialmente nesta segunda-feira (4) nas rodovias do Norte e Noroeste do Paraná. O modelo sem cancelas entrou em funcionamento nas rodovias BR-376 e BR-369, exigindo que os motoristas fiquem atentos aos valores e às novas formas de quitação. O valor mais alto é cobrado no pórtico de Jataizinho (R$ 17,10), seguido por Presidente Castelo Branco (R$ 13,50), Rolândia/Arapongas (R$ 10,50) e, por fim, Mandaguari (R$ 9,90).

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Sem a necessidade de parar o veículo na rodovia, a cobrança é gerada automaticamente durante a passagem pelos pórticos. Para realizar o pagamento, os usuários contam com cinco alternativas: o uso de uma TAG eletrônica colada no para-brisa, o aplicativo Pedágio Eletrônico EPR, o site oficial da concessionária, totens físicos de autoatendimento e unidades itinerantes de atendimento. A EPR Paraná, empresa responsável pela administração, orienta que os motoristas façam um cadastro prévio nas plataformas digitais da empresa. A medida serve para facilitar o controle das passagens, consultar possíveis débitos, receber notificações e evitar pendências financeiras.

Os pórticos de leitura automática substituem as tradicionais praças físicas de cobrança e integram o Lote 4 das Rodovias Integradas do Paraná. Além dos quatro pontos que já estão ativados, a concessionária prevê que o modelo entre em operação futuramente em outros trechos das BRs 369, 373 e 376, assim como nas rodovias estaduais PR-090, PR-170, PR-323 e PR-445.

A implementação definitiva do pedágio eletrônico no estado ocorre após um período marcado por ajustes e polêmicas envolvendo o novo sistema. Diante de reclamações de usuários e da suspensão temporária da cobrança de multas por evasão, a EPR Paraná precisou aguardar o aval definitivo da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para iniciar a tarifação. A autorização oficial foi concedida pelo órgão regulador na última semana de abril, durante a 1031ª Reunião de Diretoria Colegiada, liberando de vez a operação da tecnologia.

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