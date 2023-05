De olho no Mundial: araponguense é convocada pela seleção de vôlei

Da Redação

Laura, ponteira do Chopinzinho, convocada para a seleção

A seleção brasileira de vôlei sub-19 começou nesta segunda-feira (1º) os treinamentos para o Campeonato Mundial da categoria, que acontecerá entre 1º e 11 de agosto, em Osijek (Croácia) e em Szeged (Hungria). A araponguense Laura Perugini Bieleski, 16 anos, foi novamente chamada para se integrar ao grupo, que fará amistosos até o final de julho, em preparação para a competição.

A lista de jogadoras convocadas pelo treinador Guilherme Schmitz foi divulgada na sexta-feira (28) pela Confederação Brasileira de Vôlei com 21 nomes. Os treinos já começaram e são realizados em Saquarema, interior do Rio de Janeiro. Ao final dos treinamentos, apenas 12 das atletas serão selecionadas para ir à Europa defender o Brasil.

A araponguense, que joga como ponteira, atualmente faz parte do time do Acel Chopinzinho e é uma das líderes da equipe. A atleta de 1,76m já havia sido chamada em abril, quando foram realizados alguns treinos sob o comando de Schmitz.

Laura atuou no vôlei de Arapongas até 2020. No ano seguinte, foi para Paranaguá e, em 2022, passou a defender o Chopinzinho, no sudoeste do Estado. Em 2023, a equipe passou a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. A jovem atleta já soma 13 prêmios individuais na carreira.

No Mundial, o Brasil está no Grupo C, que também tem Itália, Tailândia, Peru, Canadá e Bulgária. A seleção tem 10 medalhas em Mundiais sub-19 na história (três ouros, quatro pratas e três bronzes).



Confira a lista das jogadoras convocadas:

Amanda Torres Mutuano (Levantadora)

Ana Lídia Scopinho Christofoletti (Oposta)

Ana Luiza Berto Arosti (Levantadora)

Ana Luiza Pereira Zanella (Oposta)

Beatriz Paranhos Souza (Central)

Clara Oliveira Rodrigues (Levantadora)

Isabella Letícia Nunes Rocha (Ponteira)

Juliana Beatriz Palhano da Silva (Central)

Lara Gabriele Rodrigues Almeida (Central)

Lara Nascimento de Souza (Central)

Laura Perugini Bieleski (Ponteira)

Lívia Reis Lopes (Central)

Luana Camila Kuskowski (Central)

Maila Schnardorf Ribeiro (Líbero)

Maria Fernanda Zigoda de Brito Afonso (Ponteira)

Maria Luiza Rabelo Mundo (Levantadora)

Mikaela Hestmann Tierno (Ponteira)

Rebeca Borges Viana (Ponteira)

Sara Costa Benevides (Ponteira)

Talita dos Santos Gonçalves (Líbero)

Vittoria Elena Kuehne (Ponteira)



As atletas convidadas:

Beatriz Bianchi Alves (Oposta)

Mariana de Souza Lima (Líbero)



Comissão técnica:

Técnico: Guilherme Schmitz Vieira

Coordenador Técnico: José Caetano Veras Rocha

Assistente Técnico: Marcelo Brauer de Gouveia e Freitas

Auxiliar Técnico: Luiza Scher Di Maio Bonente

Preparador Físico: Rafael Oliveira de Jesus

Preparador Físico: Rodrigo Campos de Souza Azevedo

Estatístico: Aguinaldo Francisco dos Santos

Auxiliar de Quadra: Rafael Menezes Rodriguez

Auxiliar de Quadra: Rogério Carlos Silva Procópio Filho

