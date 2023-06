De Arapongas para São Paulo: dupla é presa por transportar maconha

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Dois jovens, de 20 anos, moradores de Arapongas, norte do Paraná, foram presos com mais de 40 kg de maconha. Todo entorpecente seria entregue em São Paulo. A dupla estava em um ônibus abordado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) em Bandeirantes, no final da noite desta sexta-feira (2).

continua após publicidade

Equipes da PRE estavam na PR-855, contorno de Bandeirantes e abordaram o ônibus que fazia a linha Maringá para Jundiaí, São Paulo. Durante revista no bagageiro do coletivo, os cães de faro Arius e Airon indicaram cinco malas, que estavam em nome dos jovens araponguenses.

Em uma das malas, a PRE encontrou um pacote de maconha hidropônica, que pesou 445 gramas, além de nove tabletes do entorpecente, totalizando 8,400 kg.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: PRE apreende quase R$ 500 mil em 'vaper' e goma de mascar com maconha

Mais oito tabletes de maconha foram encontrados em outra mala, somando mais 8,300 kg. Na terceira mala, estavam 11 tabletes de maconha, totalizando 10,380 kg.

Novamente nove tabletes de maconha foram localizados em outra mala, pesando 8.420 kg. Por fim, na quinta mala, mais 10 tabletes do entorpecente, totalizando mais 9,600 kg.

continua após publicidade

Ambos contaram que receberam a proposta de uma pessoa de Arapongas, que um iria receber R$ 2 mil e o outro R$5 mil pelo transporte. A dupla foi presa por tráfico de drogas. No total foram apreendidos 45.545 kg de maconha.

Participaram da ação o Subtenente Cauvilla, 3º Sargento Aparecido Luiz, soldados Vinícius e Graciano, o estagiário soldado Fabio Henrique e a equipe canil.

Siga o TNOnline no Google News