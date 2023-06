De 8 a 11 de junho: Arapongas vai sediar os 'Jogos Intermed Paraná'

A cidade de Arapongas, no Norte do Estado, será sede dos Jogos Intermed Paraná dos dia 8 a 11 de junho. O evento esportivo paranaense é realizado desde 2015 e vem sendo sediado em diversos municípios ao longo dos últimos anos, como Toledo, Ponta Grossa e Maringá.

continua após publicidade

De acordo com o secretário de Esporte de Arapongas, Altair Sartori, o evento movimentará muito a cidade. "Já não existem mais vagas nos hotéis da cidade e, a expectativa que o comércio local terá um aumento significativo no movimento durante esse período", pontuou Sartori.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

A competição conta com um total de doze modalidades coletivas e individuais. São elas: futsal, handebol, vôlei, xadrez, tênis, natação e atletismo, além dos desafios de bateria e cheerleader, reunindo mais de 3,5 mil acadêmicos de medicina de 22 universidades públicas e privadas do Paraná e Santa Catarina.

As competições deste ano serão realizadas nas diversas praças esportivas e colégios municipais e estaduais do município de Arapongas, cedidas pela Prefeitura Municipal e Núcleo Regional de Educação.

Além das competições desportivas, os acadêmicos irão se reunir e alojar, durante os quatro dias, no espaço Expoara - local também destinado para confraternização entre as instituições participantes.

Foto por Prefeitura de Arapongas Onofre e representante do Intermed em visita ao ginásio

O Intermed é organizado pela Liga da Atléticas de Medicina do Paraná (LAMP) em parceria com a Prefeitura Municipal de Arapongas e Núcleo Regional de Ensino e tem o intuito de desenvolver e estimular as práticas esportivas no meio universitário.



Siga o TNOnline no Google News