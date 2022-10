Dallagnol tem como projeto o combate à corrupção no País

Da Redação

O ex-procurador da Lava Jato no Paraná e deputado federal eleito Deltan Dallagnol (Podemos) esteve nesta quinta-feira em Arapongas, onde se reuniu com empresários na sede do Sindicato das Indústrias Moveleiras de Arapongas (Sima). Ele está percorrendo o Paraná para agradecer os 344 mil votos recebidos e, principalmente, segundo ele, para agradecer a confiança do povo paranaense no seu projeto político de combate à corrupção neste País.

“Essa grande votação recebida manda uma importante mensagem à sociedade e ao mundo político, que é a mensagem de que o povo paranaense e todos os brasileiros querem a Lava Jato no Congresso Nacional, é uma mensagem de que os corruptos não vencerão”, afirmou. Dallagnol diz que ficou surpreso com o tamanho do apoio que existe neste projeto que representa a sua candidatura, que é um projeto não seu, mas de uma causa de toda a sociedade brasileira. “Eu fico emocionado com a força de uma causa que é muito importante para o Brasil. Se a gente quer um Brasil melhor, a gente tem que combater a corrupção e a incompetência na política”, afirmou.

Em Arapongas, Dallagnol, que estava acompanhado do deputado estadual eleito de Curitiba, Fabio Oliveira (Podemos), foi recebido pelo prefeito Sérgio Onofre da Silva (PSC), pelo presidente do Sima, José Lopes Aquino, pelo presidente da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas, Anderson Molina, e pelo presidente da Abimovel (Associação Brasileira das Indústrias de Móveis), Irineo Munhoz, além de outras lideranças políticas e empresariais.

O parlamentar eleito recebeu do empresariado uma de pauta de demandas a serem levadas ao Congresso Nacional, como a redução de IPI e outros impostos, de taxas de exportações e alterações no projeto Menor Aprendiz. O deputado federal eleito disse do seu compromisso de lutar por um Brasil cada vez melhor. “Nós precisamos construir um país mais justo, um país em que existe segurança jurídica para o empresário trabalhar, em que o bom trabalho seja recompensado. E que os atos ruins, a crueldade e maldade sejam punidos, isso é o básico”, disse. “Hoje a gente vive uma inversão de valores em que o criminoso é tratado como uma vítima da sociedade, ou pior, alguns criminosos podem chegar a posições importantes como presidente da Câmara dos Deputados e até presidente da República, enquanto as pessoas que processam os crimes são perseguidas pelo sistema”, afirmou, destacando a necessidade de inverter essa situação e colocar as coisas no seu devido lugar.

Para isso, ele defende uma reforma administrativa para que o Estado seja mais eficiente e uma reforma tributária para que se possa ter um ambiente mais propício para o desenvolvimento econômico. Também defende uma reforma política porque o sistema tem hoje uma série de problemas que impedem a renovação na política e fazem com que os brasileiros continuem sendo governados sempre pelos mesmos, inclusive por aqueles que já foram investigados e processados por desvios do dinheiro público.

O prefeito Sérgio Onofre manifestou sua confiança em Deltan Dallagnol, Fabio Oliveira e outros jovens que estão se destacando na política paranaense. “Arapongas precisa de representatividade política e quando a gente vê esses deputados eleitos, a gente começa a renovar as esperanças, porque são pessoas competentes, com caráter e honestos, dignidade e jovens”, afirmou.

Por Edison Costa

